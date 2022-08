Nis sezoni i ri futbollistik

17:53 19/08/2022

Gjoka: Rivalitet i fortë, ekipet duhet të jenë cinike

Sezoni i ri i futbollit shqiptar pritet të jetë shumë i rivalizuar. Jo vetëm Tirana në mbrojtje të titullit kampion, por pretendimet do të shfaqen nga disa skuadra. Për Ernest Gjokën, mes tyre është edhe Egnatia.

Lojë e bukur apo cinike? Qëllimi justifikon mjetin dhe qëllimi është arritja në kupat e Europës për të përfituar edhe financiarisht nga pjesëmarrja.

Futbolli shqiptar nuk është i fortë pasi klubet mbahen më së shumti nga të ardhurat personale të presidentëve. Klubet ende nuk kanë kthyer plotësisht në rentabël.

Ky sezon futbollistik do të jetë i veçantë për shkak se pas disa ndeshjeve do të ndërpritet në Nëntor për Kampionatin Botëror që do të mbahet në Katar. Për klubet shqiptare, kjo periudhë mund të shërbejë si mundësi për të bërë rregullimet e nevojshme jo vetëm në rreshtim por edhe nga ana tekniko-taktike.

