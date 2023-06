Sfida Ishujt Faroe-Shqipëri (Ndeshja minutë pas minute)

20:46 20/06/2023

Kombëtarja luan sfidën e tretë për eliminatoret Euro 2024. Kuqezinjtë ndeshen mbrëmjen e sotme me Ishujt Faroe. Shqipëria ndodhet në grupin E dhe ka 3 pikë. Kuqezinjtë kanë fituar një ndeshje me Moldavinë dhe kanë humbur me Poloninë. Sfida e sotme është shumë e rëndësishme për ecurinë e mëtejshme në këtë fushatë eliminatoresh. Ndeshja e kombëtares transmetohet në Tv Klan.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: Berisha, Hysaj (K), Gjimshiti, Ismajli, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Cikalleshi – Trajner: Sylvinho

ISHUJT FAROE: Gestsson, Sorensen, Vatnsdal, O. Faero, V. Davidsen (K), R. Joensen, Andreasen, G. Vatnhamar, S.Vatnhamar, K. Olsen, Edmundsson – Trajner: Håkan Ericson

ARBITËR: Chrysovalantis Theouli / Michael Soteriou & Pavlos Georgiou (Qipro)

STADIUMI: “Tórsvøllur”

NË KOMENT: Alban Xhihani & Andi Lila

12’ – Krosi i Jasir Asanit shkon në këmbët e Asllanit. Mesfushori godet fort, por topi shkon mbi traun e portës

8’ – Shqipëria “studion” kundërshtarin. Qarkullon topin për të gjetur hapësira.

5’- Asllani tenton me një goditje jashtë zone. Topi përfundon lart portës.

1’ – Cikalleshi shënon, por goli nuk quhet. Ishte pozicion jashtë loje.

0′ – Nis ndeshja.