Mbyllet pjesa e parë, Shqipëria udhëheq 1 me 0 përballë Islandës (Ndeshja minutë pas minute)

20:45 27/09/2022

Shqipëria luan sot përballë Islandës ndeshjen e nderit. Me sfidën, e cila transmetohet në Tv Klan, kuqezinjtë kanë shansin që ta mbyllin Ligën e Kombeve me një fitore duke rrëmbyer vendin e dytë. Por duhet pasur kujdes, pasi edhe Islanda lufton me të njëjtin synim. Më poshtë ndeshja minutë pas minute ⬇

SHQIPËRIA: Strakosha, Balliu, Veseli, Ismajli, Lenjani, Gjasula, Ramadani, Abrashi, Bajrami, Uzuni, Çikalleshi

ISLANDA: Rúnarsson, Pálsson, Gunnarsson (Karton i kuq), Magnússon, Ólafsson, Johannesson, Bjarnason, Helgason, Thorsteinsson (Grétarsson), Sigurdsson, Finnbogason

Arbitër: Ricardo de Burgos (SPA) / Asistentë: Iker De Fransisco (SPA), Jon Núñez (SPA) / VAR: Guillermo Cuadra Fernández (SPA)

Përmbledhja e pjesës së parë: Mbyllet pjesa e parë Shqipëri-Islandë! Shqipëria është në avantazh me një gol të Lenjanit. Kuqezinjtë janë duke shfrytëzuar epërsinë numerike pasi që prej minutës 10, Islanda është me 1 lojtar më pak pasi Gunnarsson doli me kartonin e kuq. Deri më tani një nga lojtarët më të mirë të kuqezinjve është Myrto Uzuni. Ai fitoi faullin që shkaktoi daljen me të kuqe të Gunnarson, dha asistin e golit dhe ka goditur disa herë portën. Shqipëria kalon e dyta në grup me 4 pikë. Islanda e fundit me 3 pikë!

45’ + 5 – Mbyllet pjesa e parë Shqipëri-Islandë

45’ + 3 – Islandezët fitojnë goditje standarde afër zonës. Top i rrezikshëm nga Helgason, por vetëm rrjetë e jashtme!

45’ – Ndëshkohet me karton të verdhë trajneri i Islandës, Vidarsson.

45’ – Jepen 5 minuta shtesë!

42’ – Cikalleshi godet me të majtën, por topi devijohet në goditje këndi.

40’ – Uzuni një nga lojtarët më të mirë mbrëmjen e sotme. Goditja e tij ndalet nga portieri. Shpëton Islanda.

35’ – GOOOOOOOOOL! Shënon Lenjani!

33’ – Komenti i Andi Lilës: Qarkullim topi i mirë, por në zona jo të rrezikshme. Nëse nuk shënojmë gol në pjesë të parë do të kisha preferuar shumë që të shikonim një treshe sulmi Uzuni-Cikalleshi-Broja në pjesën e dytë.

31’ – Aksion shumë i rrjedhshëm mes Bajramit, Uzunit, Cikalleshit dhe Lenjanit. Goditja e Lenjanit bllokohet nga një mbrojtës dhe topi del jashtë. Goditje këndi për Shqipërinë.

30’ – Shqipëria luan me 1 lojtar më shumë prej 18 minutash, por nuk ka arritur të gjejë rrjetën e mbrojtur nga Islanda. Kuqezinjtë po luajnë nga të dy krahët për të shfrytëzuar epërsinë numerike, por edhe topat e gjatë.

28’ – Mundësi e shkëlqyer kësaj here nga e majta. Krosimi i Lenjanit devijohet në goditje këndi.

27’ – Humbja e topit nga islandezët bën që lojtarët e Shqipërisë të krijojnë një aksion nga e djathta. Topi që hedh Balliu largohet nga mbrojtësit islandezë.

27’ – Top i ulët kësaj here nga islandezët.

26’ – Goditje këndi për Islandën dhe rrezikojnë të shënojnë gol. I shpejtë Strakosha i cili e largon topin sërish në goditje këndi.

23’ – Vjen goditja e radhës nga këndi. Shqipëria është shumë e rrezikshme nga krahu i djathtë me Balliun dhe Uzunin. Megjithatë deri më tani ndeshja vijon e barabartë pa gola.

22’ – Uzuni provon një goditje. Topi shkon pranë shtyllës së mbrojtur nga portieri Rúnarsson. Shpëton mrekullisht Islanda.

20’ – Një lëvizje e bukur e Cikalleshit nis një aksion të bukur të kombëtares. Topi i Balliut nga krahu i djathtë nuk rrezikon portën islandeze.

19’ – Top i gjatë për Uzunin. Për pak sulmuesi mund ta prekte topin, por ndërhyn portieri. Shqipëria fiton dy goditje këndi radhazi, por nuk arrijnë të rrezikojnë portën.

17’ – Provojnë të luajnë topin lojtarët e Islandës. Kuqezinjtë ushtrojnë presion në mesin e fushës.

12’ – Islanda mbetet me 10 lojtarë. Trajneri Vidarsson detyrohet që të bëjë zëvendësim. Largohet Thorsteinsson për Grétarsson.

10’ – Arbitri jep faull dhe karton të kuq për Gunnarsson.

8’ – Uzuni rrëzohet pranë zonës së Islandës. Sulmuesi shqiptar kërkon VAR. Pas disa sekondash arbitri spanjoll shkon të shikojë rastin në VAR.

5’ – Ka nervozizëm, Thorsteinsson është rrëzuar në fushë pas një luftimi trup më trup.

4′ – Harkim nga Balliu, Palsson largon topin nga zona e Islandës.

0′ – Nis ndeshja!

Në komentim, Alban Xhihani dhe Andi Lila

Renditja e grupit

REDAKSIA TVKLAN.AL