Nis stërvitja ushtarake “Defender 23”

10:33 17/05/2023

Nis stërvitja e përbashkët ushtarake “Defender 23”.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi bën me dije se kjo stërvitje shumëkombëshe drejtohet nga Komanda Europiane e SHBA. Aty do të demonstrohen aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara me ushtritë aleate dhe partnere të NATO-s.

“Shqipëria, si partner i besueshëm dhe si nyje strategjike e sigurisë rajonale, do të luajë një rol kyç në këtë stërvitje të rëndësishme”, shkruan Peleshi.

Ai shprehet krenar për këtë rol që sipas të cilit tregon mbështetjen dhe angazhimin maksimal të vendit tonë për të gjithë ushtarakët dhe personelin që janë pjesë e këtij misioni të rëndësishëm.

“Bashkëpunimi dhe mbështetja jonë, thelbësore për paqen dhe stabilitetin në rajon”, shkruan Peleshi./tvklan.al