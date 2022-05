Nis turi i trofeut të Kupës së Botës

23:20 12/05/2022

Ikonat e futbollit Casillas dhe Kaka prezantuan trofeun në Dubai, kupa do të udhëtojë në 53 shtete

Trofeu i Kupës së Botës u prezantua në Dubai si pikënisja e një turi botëror, ku do të udhëtojë në 53 shtete. Çmimi më i dëshiruar nga futbollistët do të shfaqet gjithashtu në të 32 vendet pjesëmarrëse të kampionatit botëror.

Kupa e Botës u prezantua në Dubai nga ylli brazilian i futbollit Kaka si edhe fituesi i Kupës së Botës, ish-kapiteni i Spanjës Iker Casillas. Ky tur do t’u mundësojë mijëra fansave që të shikojnë trofeun, e po ashtu të mund të bëjnë fotografi me të.

“Çdo person i cili do ta shikojë këtë trofe nga afër, do të ndihet mjaft i lumtur dhe i emocionuar. Ajo që ne presim është fakti që do të krijojë një lloj impakti mes njerëzve dhe do t’u sjellë atyre lumturi. E ne do ta shikojmë atë po ashtu gjatë turneut në Katar”.

Kurse braziliani Kaka komentoi faktin që eventi më i rëndësishëm i futbollit në planet do të mbahet në Nëntor.

“Për mendimin tim, zhvillimi i turneut në Nëntor do të ketë ndikim pozitiv, sepse do të jetë në mes të sezonit, kështu që lojtarët do të jenë të freskët. E po ashtu moti, do të jetë ngrohtë, por jo vapë, kushtet do të jenë të mira. Pres shumë cilësi gjatë këtyre ndeshjeve”.

Trofeu origjinal I Kupës së Botës përbëhet nga ari e ka një dizajn që daton nga viti 1974. Kupa e famshme mund të mbahet vetëm nga persona të përzgjedhur, përfshirë ish-fitues dhe drejtues shtetesh.

Ky është turi i pestë botëror i trofeut anembanë botës.

Klan News