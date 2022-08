Nis vizita e Escobar në Kosovë

20:00 23/08/2022

Përpjekje për të ulur tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit

Më shumë se dy orë ka zgjatur takimi i të dërguarit të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me presidenten Vjosa Osmani. Para takimit, ndonëse nuk pranoi të flasë për media, ai tha se këtë do ta bëjë ditët në vazhdim.

Ai darkon me krerët e partive opozitare ndërsa do të qëndrojë në Kosovë deri të enjten. Bashkë me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajcak, ata do të takohen me krerët e institucioneve të Kosovës ndërsa do të vizitojnë edhe veriun e vendit ku nuk do të mungoj as takimi me liderët e Listës Serbe.

Escobar e Lajcak qëndrojnë në Kosovë në kohën kur është e tensionuar situata në veri dhe në prag të zbatimit të vendimit nga qeveria për masa reciprocitete ndaj dokumenteve të Serbisë si dhe për çështjen e targave.

Kryeministri Kurti dhe presidenti Vuciç javën e kaluar u takuan në Bruksel në kuadër të dialogut, por nuk pati ndonjë pajtueshmëri konkrete ndërmjet dy palëve.

Pas Kosovës ata do të udhëtojnë në Beograd. Nga SHBA-ja është bërë me dije se Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken, nuk do të hezitojë të përfshihet në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë para mediave se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të inkuadruara në proces dhe në partneritet me Bashkimin Evropian dhe se po i përkrahin fuqishëm të dy palët e dialogut.

Tv Klan