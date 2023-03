Nis zbulimi i plotë i Amfiteatrit të Durrësit

Shpërndaje







19:28 23/03/2023

Puna nis me sondazhet për potencialin arkeologjik

Amfiteatri i Durrësit do të dalë i gjithi në dritë, me gjithë madhështinë e tij. Faza e parë e punës për zbulimin e plotë të tij ka nisur me kryerjen e sondazheve, për të zbuluar se ku është potenciali më i madh arkeologjik dhe më pas të nisin edhe gërmimet.

Asnjëherë më parë në atë zonë, në 50 vite, nuk ishte kryer asnjë sondazh, ndonëse të gjithë arkeologët janë të vetëdijshëm për shtresat kulturore që mbart.

Amfiteatri i Durrësit është ndërtuar në fillim të shekullit të II të E.S. Ai është një nga asetet më rëndësishme të vendit tonë dhe një nga amfiteatrët më të veçantë në Ballkan.

Tv Klan