Nisi baletin në moshën 22-vjeçare, balerini: Dikush më pa duke kërcyer solon më të bukur të jetës time

18:21 21/09/2023

Blenard Azizaj është një prej shqiptarëve të talentuar me famë ndërkombëtare i cili ka ardhur në Tiranë për Festivalin Ndërkombëtar të Kërcimit Bashkëkohor. Ai do të japë disa shfaqje në Teatrin Komëbtar të Operës dhe Baletit duke sjellë për publikun një frymë të re artistike.

Në një intervistë për “Rudina” në Tv Klan balerini rrëfen historinë e tij të dashurisë me këtë formë kërcimi. ai jeton në Gjermani prej vitit 2014, udhëton në Evropë dhe ka angazhime profesionale, por balerin është bërë në një moshë të pazakontë.

Blenard Hazizaj: Shkollën e baletit nuk e kam bërë këtu.

Rudina Magjistari: Ah s’e ke bërë këtu?

Blenard Hazizaj: Jo nuk e kam bërë këtu. Kam studiuar në Greqi.

Rudina Magjistari: Ah, ke ikur herët atëherë.

Blenard Hazizaj: Prej 2014.

Rudina Magjistari: Ke qenë i vogël?

Blenard Hazizaj: Shumë i vogël. I vogël, 18 vjeç e gjysmë, po.

Rudina Magjistari: Që do të thotë shkollën e baletit kur e ke nisur?

Blenard Hazizaj: E nisa shumë vonë, e nisa në moshën 22 vjeç.

Rudina Magjistari: E pabesueshme! Nuk e besoj dot këtë!

Balerini kujton se si kur ishte fëmijë admironte Michael Jackson dhe gjithnjë rikrijonte në shtëpi performancat e tij. Realizimi i ëndrrës së Blenardit ndodhi në një vend shumë të pazakontë, pikërisht duke kërcyer me një këngë të mbretit të popit.

Blenard Hazizaj: Unë jetoja në Greqi në një ishull atëherë dhe isha emigrant, pa dokumente si ka qenë edhe shumica.

Rudina Magjistari: Po, si në ato vite, koha, po.

Blenard Hazizaj: Mirëpo nuk dilja shpesh se ishte ajo frika mos të kapnin, mos të rrezikoja dhe një natë thashë okej, tani nuk duhet të jetoj kështu me këtë frikën që jam këtu i kufizuar, duhet të dilja jashtë, të shihja botën, njerëzit, kulturën e tyre. Një natë kisha shkuar me disa shokë në një bar. Aty po pinim diçka me ata shokët dhe te ky bari që zakonisht nuk njihet për këto lloj zhanresh muzikore vendos këtë këngën e Michael Jackson që unë kisha këto kujtimet kur isha i vogël, më pëlqente shumë fare.

Rudina Magjistari: Që kishe kërcyer në shtëpi.

Blenard Hazizaj: Duke biseduar me shokët atje, shkoj dhe hipi në bar sipër dhe kam bërë solon më të bukur të jetës time atje atë natë. Duke kërcyer, shpreha këtë dëshirën uroj që të jetë dikush këtu të më shohë dhe të më ofrojë diçka që ka lidhje me kërcimin. Po atë natë, sapo ndodhi ky kërcimi, ishte një mësuese aty që më pa dhe tha “uau, shumë, shumë bukur. Je i interesuar të vish në një shkollë kërcimi?” Dhe unë mbeta i befasuar.

Rudina Magjistari: Ishte dëshira, ëndrra jote më e madhe.

Blenard Hazizaj: Aty filluan hapat e para të kërcimit në ishull, pastaj shkova në Athinë./tvklan.al