Nisin Javët Kulturore Ndërkombëtare, Rama: Eksperiencë e re, fillojnë sot me Francën

11:54 25/04/2022

Nga sot në vendin tonë kanë nisur Javët Kulturore Ndërkombëtare, ku shtete të ndryshme do të prezantojnë kulturat dhe traditat e tyre.

Në një konferencë për shtyp së bashku me ministren e Kulturës Elva Margariti, Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një eksperiencë e re që do të pasurohet vit pas viti.

Kreu i qeverisë bëri të ditur se fillimisht do të nisë java e Francës për të vazhduar më tej me shtetet e tjera sipas kalendarit të Ministrisë së Kulturës.

“Fillojmë me javën e Francës dhe më pas vazhdojmë sipas një kalendari që ministria do ta paraqesë. Disa prej vendeve të përfshira janë të angazhuar prej kohësh, por në një farë mënyre ky angazhim i përbashkët i nxjerr këto javë nga suaza e tyre e mbyllur dhe i bën shumë më të aksesueshme për publikun e gjerë duke përfshirë jo vetëm aktivitetet artistike apo aktivitete të lidhura me krijimtarinë në fushat e ndryshme të artit, por duke përfshirë edhe aktivitete më popullore, aktivitete në rrugë. Është një program që ne synojmë të jetë një program ku të gjitha kategoritë të gjejnë arsye për t’i frekuentuar javët ndërkombëtare të kulturës”, u shpreh Kryeministri.

Ndërsa ministrja e Kulturës, Margariti, bëri të ditur se do të jenë 17 shtete që do të marrin pjesë në Javët Kulturore Ndërkombëtare.

Aktivitetet kulturore do të zhvillohen në dy faza të ndryshme kohore. Faza e parë do të jetë deri në fund të muajit Qershor për të rifilluar më pas në muajin Shtator. Ministrja Margariti bëri të ditur se aktiviteti do të përmbyllet në fund të Nëntorit me Kosovën. /tvklan.al