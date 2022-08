Nisin trajnimet e mësuesve për abetaren e përbashkët

Shpërndaje







11:47 29/08/2022

Ministrja e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi e nisi këtë javë me një takim me mësues të klasave të para, me të cilët ndau për herë të parë Abetaren e re të Përbashkët Unike që do të përdoret në Shqipëri, Kosovë dhe diasporë.

“Sot është dita e parë që mësuesit tanë në të gjithë vendin kthehen nga pushimet dhe fillojnë intensivisht punën për t’u përgatitur për fillimin e vitit të ri shkollor.

Nuk mund të nisnim më mbarë se sa me trajnimet e para të mësuesve për Abetaren e Përbashkët Unike, e cila tashmë është gati dhe këtë shtator do të jetë në duart e çdo vogëlushi.

Duke qenë se viti i ri shkollor 2022-2023 nis më parë në Kosovë më 1 Shtator, e më pas në Shqipëri mw 12 Shtator, ministrja Kushi informon se në datën 1 Shtator, së bashku me homologen e saj Arbërie Nagavci do të bëjnë prezantimin e parë të abetares unike për nxënësit e klasave të para.

Jam shumë e lumtur që në datën 1 Shtator do të jem bashkë me ministren Arbërie Nagavci në ditën e parë të shkollës në Kosovë, ku prej andej do të nisim promovimin e risisë më të bukur për të gjithë nxënësit dhe mësuesit.

Suksese dhe punë të mbarë për të gjithë mësuesit e Shqipërisë dhe Kosovës”, shkruan ministrja e Arsimit Evis Kushi. /tvklan.al