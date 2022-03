Një asteroid goditi Tokën më 11 Mars

11:39 18/03/2022

Agjencia hapësinore amerikane tha se trupi u zbulua dy orë para përplasjes, nuk pati pasoja

Më 11 Mars një asteroid ka goditur Tokën, por fatmirësisht pa asnjë pasojë. Lajmi bëhet i ditur nga agjencia hapësinore amerikane dhe konfirmohet që ky trup qiellor u zbulua vetëm 2 orë para përplasjes, duke krijuar edhe një panik fillestar e madje përllogaritjet ishin mjaft të përpikta dhe u parashikua edhe vendi me koordinata të sakta, në brigjet islandeze.

Ishte i vogël, me rreth vetëm 4 metra diametër dhe i padëmshëm, sikurse dhe u verifikua, i cili u disintegrua sapo ra në kontakt me atmosferën e Tokës ku udhëtonte me shpejtësi 15 km/s. Ndërkohë që ndonjë fragment i vogël nëse ka rënë në det, është e pamundur të gjendet, duke patur parasysh se në atë pikë të Detit të Norvegjisë thellësia është rreth 1800.

Gjithashtu bëhet e ditur se pas zbulimit nga Akademia Hungareze e Shkencave, asteroidi ishte nën monitorim edhe nga sistemi Scout i Nasës, që vlerëson rrezikun e impaktit të objekteve qiellore.

