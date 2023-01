Një bisedë plot dashuri me Ilir Metën, Monika Kryemadhi zbulon si ia ka vendosur emrin në telefon dhe mesazhet romantike me të!

23:09 29/01/2023

Mbrëmjen e sotme, deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka qenë e ftuar në emisionin “Zemër Luana”, me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës. Monika ka qenë pa doreza dhe mjaft sportive kundrejt lojërave, por edhe pyetjeve të sikletshme që e karakterizojnë këtë spektakël.

Një nga lojërat e Monikës ka qenë një përballje me telefon, me Bes Kallakun. Besi dhe Monika duhet të hapnin telefonin e tyre dhe të tregonin gjërat e kërkuara nga telefonat e tyre. Për Monikën ka qëlluar ikona e WhatsApp, ku ishte shkruajtur se duhet të tregonte bisedën me bashkëshortin e saj Ilir Metën.

Monika ka hapur bisedën dhe teksa tregon se Meta e kishte pyetur ku ishte dhe përgjigja ishte “tek Luana”, ajo që na tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht biseda me emoji zemrash, për të cilat Monika tregoi se ishte Iliri ai që i kishte dërguar. Gjithashtu Luana e ka pyetur si ia kishte vendosur emrin, teksa Monika shpjegon se ia ka patur me emoji zemre, por duke ndryshuar numra i ka mbetur: Iliri WhatsApp. Edhe pas shumë vitesh martesë, biseda e tyre ishte mjaft e ëmbël./tvklan.al