Një buqetë me lule për kryeministrin/ Rama surprizohet në Vlorë: E kam ditëlindjen më 4 Korrik

17:25 18/11/2022

Kryeministri Edi Rama në prezantimin e investimeve në Bashkinë e Vlorës është surprizuar nga vlonjatët. Teksa ka qenë duke prezantuar punët e qeverisë, Kryeministrit Rama i kanë sjellë një buqetë me lule të kuqe. Pas surprizës, Rama ka thënë se ai nuk ka ditëlindjen dhe as Partia Socialiste.

Edi Rama: E kam ditëlindjen në 4 Korrik, kështu që këto për ditëlindjen time nuk janë, PS nuk e ka ditëlindjen sot. I bie që këto trëndafila të jenë – 10 plus të gjitha vitet e tjera që PS do të vazhdojë të qeverisë dhe të jeni të bindur se kjo do të jetë e mundur, jo me mua deri atëherë, por rëndësi ka me PS sepse asnjë tjetër nuk e bën dot atë që bën PS dhe asnjë tjetër nuk ka asnjëlloj kapaciteti që të investohet për këtë vend siç investohet PS-ja.

Gjatë fjalës së tij në Vlorë, Kryeministri Rama ka deklaruar se në ditët në vijim do të fillohen investimet për pjesën e tretë të Lungomares.

Edi Rama: Sa e pamundur do të ishte që të bëhej një gjë e ngjashme përpara se sa ne të fillonim këtë punë së bashku se do të duhej që kamera të qëndronte vetëm tek vija e detit dhe pastaj të kapërcente çdo gjë që ka të bëjë me njerëzit. Vlora ishte tërësisht e braktisur, për të mos folur për Himarën që ishte e lënë pas dore dhe faktikisht në mëshirën e disa zhvillimeve që kërcënonin ta shkatërronin. Në ditët që vijojnë do të fillojnë investimet për pjesën e tretë të Lungomares. Në ditët që vijnë fillojmë një investim shumë të madh, e cila vazhdon nga tuneli, deri poshtë në Radhimë./tvklan.al