“Një ditë do lirohej nga burgu”, gazetari: Familja Hysa bëri gjithçka që ta mbante larg Dan Hutrën

23:23 01/03/2023

Kur familja e Elena Hysës kuptoi se kush ishte Dan Hutra bënë gjithçka mundën që ta mbanin larg familjes së tyre. I dhanë edhe 4 mijë eurot që ai u kërkonte me pretekstin se i kishte shpenzuar për kurorëzimin e marrëdhënies së tyre, që me gjasë kishte kushtuar shumë më pak.

Në studionin e emisionit “Opinion”, gazetari Spartak Koka përcolli më shumë detaje rreth kësaj familje, që këtë të mërkurë humbi dy pjesëtarë të saj nga dora e ish-dhëndrit të familjes, 40-vjeçarit Dan Hutra, ndërsa 2 të tjerë u plagosën.

Spartak Koka: Familja Hysa, në zonë është një familje shumë e respektuar dhe nuk ka patur kurrë probleme.

Blendi Fevziu: Nga ishte familja?

Spartak Koka: Nga Dibra.

Spartak Koka: Kur kanë mësuar se kush është Dan Hutra dhe çfarë të shkuare kishte, me çfarë personazhi ishte mpleksur vajza e tyre dhe që po kërcënohej… Në momentin kur kanë bërë denoncimin, kanë mësuar se ai ishte dënuar për vrasje. Gjatë gjithë kohës, nuk i kanë bërë presion vajzës për ta falur. (Bënë gjithçka që) të tërhiqeshin që mos kishin më probleme me këtë person, i cili do lirohej një ditë nga burgu. Edhe lekët që ia kanë dhënë…. një drekë me 20 persona kanë bërë, që nuk bën kurrë 4 mijë euro. Ia kanë dhënë vetëm që ta hiqnin qafe dhe të mos e kishin më nëpër këmbë, duke kuptuar rrezikshmërinë e këtij personi. Ky person ka vijuar, jo vetëm që ka kërkuar 4 mijë euro, por ka kërkuar edhe lekë të tjera.

Gazetari Koka solli po ashtu edhe dëshminë e një prej fqinjëve të familjes Hysa, në momentin e ngjarjes.

Spartak Koka: Një detaj tjetër është se sot, një nga fqinjët e familjes Hysa, i cili e njihte Dan Hutrën ka dëgjuar të shtënat dhe ka dalë. Në momentin që do futej në makinë e pyet: “Kush po qëllon?” “Ik se do të qëlloj edhe ty”, i ka thënë, ka hipur në makinë dhe është larguar./tvklan.al