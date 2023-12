Një djalë si Adi! ‘Shoku’ më i mirë i Etlevës mes vështirësive: Punoi 13 vjeç për familjen

Shpërndaje







16:25 03/12/2023

Të gjithë besoj do të donin ta kishin një djalë kaq mirëkuptues saç ka Etleva Adrianon, ose Adi siç edhe ajo i referohet gjatë këtij rrëfimi. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo ka rrëfyer për martesën e dytë dhe peripecitë që i duhej të kalonte.

Etleva tregoi se burri i saj, Fatjoni shkoi në Zvicër për të punuar, por u penalizua sepse kishte kaluar vizën. Fatjonin e mbajtën 3 muaj, por gjatë kësaj kohe ishte shumë e vështirë për Etlevën të mbante shtëpinë pasi kishte edhe vajzën 5 muajsh për të cilën duhet të kujdesej.

Adi, duke e kuptuar dhimbjen në sytë e mamasë, u vetofrua dhe gjeti një punë në një lavazh pa dijeninë e saj. Edhe kur Fatjoni u kthye nga Zvicra, Adi nuk donte të ndalonte së ndihmuari familjen e tij. Një djalë për t’u marrë shembull pa dyshim.

Ardit Gjebrea: Dhe Adi 13 vjeç fillon punën.

Etleva: 13 vjeç Adi fillon të mendojë duke më parë në sy shqetësimin tim, duke parë Zhizelin, që e do pafund. Edhe nëse Adi duhet të betohet sot… Adi ka Emilianon vëllain e parë, ka Anselin, ka dhe Zhizelin. Thotë “për kokën e Zhizelit”, kur e pyet për diçka. “Për kokën e Zhizelit nuk ka ndodhur kjo gjë”. Kështu që kanë një dashuri shumë, nuk di ç’të them, shumë të madhe.

Ardit Gjebrea: Ai filloi të punojë, çfarë?

Etleva: Gjëja e parë që ka nisur, filloi të mendonte nga lodrat e veta, çfarë kishte në shtëpi. “Mami më duhet t’i shes këto”, tha “që të kemi diçka”. “Jo”, i thashë “ti nuk mund ta bësh këtë sepse këto janë kujtimet e tua”. Ato i kishin blerë disa lodra, me kalimin e viteve Adi i kishte disa gjëra të vetat, edhe librat sepse i ka pasur. Librat jashtëshkollorë i kishte qejf. “Si mund të të ndihmoj”, tha “mami, si mund të të ndihmoj?”. I thashë: “këtë nuk do ta bësh”. Dhe ç’kishte bërë një ditë, unë e pres dhe thashë Adi ku është se telefon nuk kishte. Kishte vajtur në një lavazh shumë larg shtëpisë. Ne në atë kohë jetonim në plazh, në Durrës. Kur më vjen në shtëpi, thashë: “ku ishte gjithë ditën?”. Ato këmbët e tij të regjura, se ishte pa çizme. Ato xhetonat e tij në dorë. “Mami”, tha “e di ku kam qenë unë sot?”. “Ku?”, i thashë. “Unë kam punuar”, tha. “Do shkoj dhe nesër”, tha “mos guxo të më ndalosh”. “Jo”, i thashë “se je shumë i vogël për ta bërë ti këtë punë”. Tha: “ç’ke atë e di unë mami, të lutem mua nuk do më ndalosh”. U përpoq Adi në lavazh. Pasdite thoshte… se ishte paradite në shkollë, pasdite vazhdonte bënte këtë punë të vështirë, për një djalë të vogël. Punoi atje për më shumë se 1 muaj e gjysmë, por Adi nuk i dinte. Nuk dinte procesin e punës, se si bëheshin. Bënte ato që mundej, nuk i di me detaje. Dhe i erdhi… “Mami më erdhi një ide”, tha. “Urdhëro”, i thashë Adi. “Duke shitur dhe këto libra”, tha “unë mund të bëj edhe një gjë të vogël, mund të shes kokoshka. Ti të më bësh fara dhe unë t’i shes”. “Unë mund të të ndihmoj ty”, tha. Domethënë, ti gjendesh më i vogël se sa ai. Ti si prind, më vend t’i japësh ti mbështetje dhe suport atij, vjen ai dhe të jep ide. Adi ka qenë që i vogël një fëmijë i tillë. Vetëm t’i shikoje sytë dhe e kuptoje që aty kishte shumë dritë, shumë… si të them, dashuri dhe gjithçka. Çdo mirësi buron nga sytë e tij, po t’ia shikosh. Dhe jam ndjerë vërtet, jo keq, më keq sepse shikoja Adin të vriste mendjen, për një gjë që ishte detyrimi im. Vazhdoi kjo sakrifica e Adit derisa Fatjoni kthehet. Them: “mami tani do qetësohesh”. “Jo jo”, tha “unë tani do gjej diçka tjetër”. Sepse në lagje ka pasur shokë. Kemi edhe të njohur. “Unë tani do punoj pak kamerier”, tha “pasi të mbaroj shkollën mami. Do mbaroj shkollën në orën 1 dhe do punoj”.

Ardit Gjebrea: Pa i bërë akoma 14 vjeç?

Etleva: Pa i bërë 14. Nuk dua të flas shumë Ardit sepse kam vendosur të mos qaj sot. Sepse kujtimet kur ngacmohen… unë dua që Adin ta lumturoj. Kam dashur shpesh dhe gjatë gjithë kohës e kisha si peng, nuk do të ikja pa e bërë Adin të ndjehet i lumtur. Sesa mirënjohëse jam dhe sesa shumë e dua ai e di këtë gjë. Unë nuk kam nevojë ta them me fjalë. /tvklan.al