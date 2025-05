“Tronditja ime nuk kishte të përshkruar, kur babai im më mori në telefon dhe më dha atë lajm…”, kështu e përshkruan sociologu i njohur Gëzim Tushi dekadën e tretë të jetës së tij.

Në studion e “Rudina” në Tv Klan pasditen e kësaj të enjteje Gëzim Tushi vjen me një rrëfim ndryshe. Ai tregoi momentet që kanë shënjuar dekadat e jetës së tij. Periudha nga mosha 20-30 vjeç ishte për Gëzim Tushin një periudhë me tronditje, por dhe pasione shumë të mëdha.

Pasi mbaroi studimet në Tiranë dhe u diplomua për filozofi ai padyshim që ëndërronte të emërohej mësues në një prej shkollave të kryeqytetit, ose së paku të Vlorës, vendit të tij të origjinës.

Por, nuk ndodhi kështu, ai u emërua si profesor në një gjimnaz në Tepelenë, vend që nuk e kishte vizituar asnjëherë. Për të kjo ishte një tronditje e madhe, megjithatë jo çdo e keqe vjen gjithmonë për keq. Pasi në këtë kohë dhe në këtë vend njohur dashurinë e jetës, gjimnazisten që i jepte mësim, e që sot është gruaja me të cilën ndan jetën.

“Unë gjatë studimeve universitare në përgjithësi kam qenë një student shumë i mirë, kam mbaruar me rezultate shumë të larta universitetin dhe ç’është e vërteta me ato ëndërrimet studentore kur je i mirë, si unë kishte dhe shumë shokë të tjerë, dhe për të gjithë ne ëndrra e parë ishte Tirana. Mbase na mbajnë këtu në Tiranë, që është ëndërr universale e të gjithëve, atëherë duhet të kishe lindur me këmishë që të rrije në Tiranë. Mendova me vete sidoqoftë rezultatet i kam dhe këto kushtet e tjera që kërkon, biografia e shumë të tjera i kisha normale dhe mendova të paktën do kthehem në qytetin tim, në një nga shkollat e mesme.

Në të vërtet nuk ndodhi kështu. Babi erdhi në Tiranë dhe u interesua në Ministrinë e Arsimit dhe më mori në telefon dhe më thotë që u emërova në Tepelenë. Një tronditje e jashtëzakonshme, në Tepelenë nuk kisha qenë kurrë në jetë, vetëm në gjeografi e kisha dëgjuar që ekzistonte. Në fakt unë e them shumë herë që ministria më ka bërë një nder shumë të madh. Më çoi në Tepelenë, por aty qëlloi pastaj që unë gjeta fatin e jetës sime të papërsëritshëm. Aty u takova me bashkëshorten time. Dhe them gjithmonë që atje gjeta një njeri shumë të mirë me të cilin ndaj jetën”, tregon sociologu Gëzim Tushi./tvklan.al