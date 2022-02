Një filxhan kafe dhe tre histori të shkurtra nga Blendi Fevziu

19:49 16/02/2022

I pasionuar pas udhëtimeve e sidomos përjetimeve të tyre, Blendi Fevziu mund të perceptohet si një enciklopedi e gjallë. Gjatë një udhëtimi në kalanë e Petrelës, Fevziu shpërndau një video në Instagram me një filxhan me kafe turke në dorë. Shoqëruar me shkrimin “kur sheh filxhan si plakat e lagjes në fëmijëri”, gazetari tregon për “Rudina” në Tv Klan si e parashikoi fatin me të.

Blendi Fevziu: Unë jam rritur në një lagje ku plakat kishin një ide që gjithmonë filxhani duhej kthyer dhe duhej parë. Nuk është se merrnin vesh, por ishte çështje rituali, kur isha i vogël e shihja si e bënin. Kur isha në kalanë e Petrelës, djali që më shoqëronte më thotë “këtu mund të bëjmë kafe turke në oxhak” se ishte shumë i mirë. Pasi e bëri, me atë idenë që duhet të ruhet shkuma, të mos derdhet dhe e derdhi, thashë “tani unë do shoh filxhan”. Frazat që më kujtoheshin ishin ato që mbaja mend nga plakat që thoshin “një rrugë të duket”, “një diell të duket këtu”, “një lajm po vjen nga larg”, domethënë ca llafe të përgjithshme. Me ato tre fjalë shpjegon gjithë botën dhe je në rregull.

Kujtimet e kthejnë Fevziun në fëmijëri, nga e cila ai mban mend mjaft mirë procesin e bluarjes dhe pjekjes së kafesë. Gjatë një udhëtimi të largët me Baton Haxhiun, ai tregon se si është gjendur mes rrjedhës së kohës, kulturave të ngjashme e të ndryshme dhe një mulliri kafeje.

Blendi Fevziu: Në vitin 2016 mos gaboj, isha me Batonin në Iran, në Shiraz. Shoqëruesi ynë, ishte një moment që duhet të rrinim nja dy orë para se të shkonim në aeroport se fluturimi ynë ishte në 2 të natës dhe i themi “na ço diku që është hapur deri vonë” se Shirazi është një qytet mahnitës. Ai thotë “shkojmë tek lokali i vëllait tim”, vëllai i tij po bluante kafe. I thashë “ma jep pak atë” dhe fillova ta bluaja me shpejtësi. Ai filloi të lëshonte ca klithma entuziazmi dhe habie se nuk kishte parë një turist, sipas tij, që bluante kafen. Nuk po e kuptonte dot dhe i thashë “kështu e kam bluar dhe unë”, ai kujtonte se tallesha, nuk e besonte dot që unë e dija ritualin e bluarjes së kafesë.

Zinxhirin e historive të lidhura me kafenë e vazhdon një tjetër, ku kësaj here i përfshirë ka qenë Armand Shkullaku.

Blendi Fevziu: Një më të bukur ka Shkullaku. Ime më jetonte në Nju Jork, m’u lut t’i çoja një mulli kafeje dhe unë ia dhashë atij. Kur mbërriti në aeroportin e Nju Jorkut, ia panë dhe u mblodhën 30 veta të shihnin mullirin se iu dukej si armë. E hapnin, e zbërthenin dhe nga 30 amerikanë, s’i jepte dot asnjëri drejtim çfarë ishte mulliri i kafesë./tvklan.al