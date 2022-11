Një italiane që skijon për Shqipërinë dhe jo për Kombëtaren Italiane, nëna e saj tregon arsyet e këtij vendimi

23:35 03/11/2022

Lara Colturi konsiderohet si një nga kampionet e ardhshme të skive. E lindur në Itali 15-vjeçarja zgjodhi të përfaqësojë Shqipërinë. Një ndihmë të madhe, Lara merr nga e ëma, ish-kampionia olimpike, Daniela Ceccarelli, e cila uron që e bija ta kalojë për sukseset e arritura.

Lara Colturi dhe nëna e saj Daniela Ceccarelli kanë dhënë një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Nëna e saj, Daniela Ceccarelli ka thënë se një ndër arsyet që e shtynë që të fliste me të bijën për të garuar për Shqipërinë ishte se këtu u bë e mundur që 15-vjeçarja të vazhdonte rrugëtimin familjar në sportin e skive, ndërsa në Federatën Italiane thekson ish-kampionia olimpike Ceccarelli “ka struktura mjaft të organizuara që nuk do ta kishin lejuar”.

Fevziu: Ju vendosët të flisnit me vajzën tuaj për të garuar për Shqipërinë, normalisht që vajza juaj kishte një të ardhme edhe me Italinë, përse zgjodhët Shqipërinë dhe nuk e latë në rrugën e saj drejt Kombetarës Italiane?

Ceccarelli: Në fakt objektivi ishte të vazhdohej me këtë rrugëtim me sportin e skive në mënyrë familjare. Lara qëkur ishte e vogël ka rreth saj mua dhe babanë e saj që i kemi krijuar të themi këtë flluskë mbrojtjeje ku ajo ka eksperimentuar, provuar me hapa të shpejtë sepse gjithsesi ka filluar shumë herët kur ishte 13-muajshe, unë merrja pjesë në Kupën e Botës dhe priste në pikën e mbërritjes që të më hidhej në krahë, pra për të, gjithçka është mëse natyrale dhe donim ta ruanim këtë flluskë familjare, këtë rrugëtim të përbashkët familjar dhe këtu në Shqipëri, kjo u bë e mundur, ndërsa në Federatën Italiane, sigurisht ka struktura mjaft të organizuara që nuk do ta kishin lejuar…

Fevziu: Jeni e sigurtë?

Ceccarrelli: Po

Fevziu: Atëherë Shqipëria, pra e keni zgjedhur Shqipërinë, pak e çuditshme kjo për ne, sepse janë shumë e shumë, mijëra shqiptarë që kanë zgjedhur Italinë, më në fund gjejmë disa italianë që kanë zgjedhur Shqipërinë…

Ceccarelli: Nuk jemi te vetmit ama!

Fevziu: Dhe jo vetëm sportin. Dua t’ju pyes tani: Çfarë përshtypjeje ju bëri Shqipëria sapo mbërritët këtu?

Ceccarelli: Para se gjithash, është një popullatë e re, ajo që më bëri pershtytje duke filluar nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës, kemi takuar edhe Ministren e Rinisë dhe Sporteve. Kjo energji dhe kjo dëshirë për të investuar tek të rinjtë është diçka që të godet menjëherë, pastaj është një qytet…Tirana sidomos, ku ka akoma shumë për të bërë, në ndërtim e sipër.

Debutimi i Lara Colturi në Kupën e Botës, niveli më i lartë në sportin e skive u shty, pasi në Solden të Austrisë gara nuk u realizua për shkak të të motit të keq. Tani Lara është përqendruar për garën që do të mbahet në Levi, në Finlandë, muajin e ardhshëm./tvklan.al