Një javë para zgjedhjeve të 11 Majit, ku qytetarët shqiptarë do u drejtohen kutive të votimit për të formuar qeverinë e re të Shqipërisë, emisioni “Opinion” në Tv Klan ka një axhendë të ngjeshur.

Javën e ardhshme “Opinion” do të jetë nga e hëna në të premte në një transmetim direkt në Televizionin Klan “nën ethet” para zgjedhjeve. Lajmi u bë i ditur nga vetë drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu i cili mbrëmjen e kësaj të enjteje informoi qytetarët për temat që do të trajtojë dhe personazhet që do të ketë të ftuar.

Dita e hëna do të nisë me dy përfaqësues të PD. Gazment Bardhi dhe Jozefina Topalli do të jetë përballë pyetjeve të gazetarëve. Të martën një prej përfaqësuesve të PS, konkretisht Blendi Klosi do të jetë përballë një paneli gazetarësh. Të mërkurën me gazetarë, analistë dhe ekspertë do analizohet e gjitha fushata elektorale që kanë bërë partitë politike për fituar votën e qytetarëve për zgjedhjet e 11 majit.

Kurse dita e enjte dhe ajo e premte do u kushtohet dy drejtuesve të partive më të mëdha në vend. Kreu i PD dhe i koalicionit “Shqipëria Madhështore” do të jetë në studio në orën 21:00 bashkë me katër përfaqësues të forcës së tij politike, përballë katër gazetarëve. Ditën e premte përsëri në orën 21:00 do të jetë kreu i PS, Edi Rama po ashtu me katër përfaqësues dhe përballë katër gazetarëve. Për Ramën dalja e fundit publike do të jetë në “Opinion”, pasi e shtuna përkon me heshtjen elektorale, ku përfaqësuesit e secilës forcë politike nuk bëjnë fushatë.

