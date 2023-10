Një kampion ndryshe si Gersi Troka, i riu rrëfen jetën e tij në podcastin e Ramës

15:59 14/10/2023

Duke guxuar dhe duke u stërvitur çdo ditë, aftësitë e tij ndryshe nuk e kanë penguar Gersi Troka, 23-vjeçari me sindromën Down që jo vetëm të bëhet pjesë e një sërë kompeticionesh kombëtare e ndërkombëtare por dhe të shpallet kampion bote në not në kategorinë e personave me aftësi intelektuale ndryshe.

Në bashkëbisedim me Edi Ramën, si i ftuar në një nga episodet e podcastit të tij, i shoqëruar nga e ëma, mbështetësja më e madhe dhe e vetmja familjare e tij, Gersi tregon sfidat për t’u bërë si idhulli i tij Majkell Felps dhe studimet në Universitetin e Sporteve.

Por noti, basketbolli nuk janë pasionet e vetme, atij i pëlqen hip hopi madje dhe politika. Hapat e para i ka hedhur duke u zgjedhur deputet nderi në parlamentin e studentëve.

Pasi merr një sërë premtimesh për mbështetjen e komunitetit të personave me aftësi ndryshe, Gersi që i pëlqen të vishet bukur ka dhe këshilla për veshjen e kryeministrit.

Për ta falenderuar Ramën që e ftoi në bashkëbisedim, Gersi kishte zgjedhur një këngë ku mes të tjerash përmendej dhe paraardhesi i tij, lideri historik i socialistëve.

