Vetëm dy ditë na ndajnë nga zgjedhjet e 11 Majit, ku shqiptarët me votën e tyre do të zgjedhin kryeministrin e ri dhe qeverinë që do të drejtojë Shqipërinë për një mandat 4-vjeçar. E ndërkohë rezultatet do të përcaktojnë fituesin, astrologjia ka një parashikim për zgjedhjet.

Astrologia Chrysanthi Kalogeri në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan në bazë të shenjave të horoskopit dhe hartës astrologjike, tregoi më të favorizuarin, sipas saj, në këto zgjedhje. Për Kalogerin, shenja më e favorizuar është Gaforrja, e cila përkon me shenjën e kryeministrin Edi Rama.

Astrologia tha se sistemi i Shqipërisë mbetet i njëjti dhe se vitet e ardhshme të Shqipërisë do të jenë me ndryshime të mëdha pozitive.

“Në zgjedhje favorizohet veçanërisht Gaforrja. Harta e Shqipërisë, ruan për momentin sistemin ekzistues, ndërkohë që Shqipëria është përpara përparimeve të reja. Sistemet përparimtarë të Shqipërisë flasin për fillime të reja, që do të fillojnë nga fundi i dimrit dhe pranvera e 2026 dhe këto zhvillimet e reja të Shqipërisë do të jenë më dinamike, me iniciativa, me një shpirt luftarak pozitiv, me transparencë dhe do të jenë ndryshime që do e favorizojnë Shqipërinë.”

Chrysanthi Kalogeri parashikoi gjithashtu se një ndryshim thelbësor në vitet 2027-2028 do të ndodhë. Sipas saj në pushtet do të vijë një kryeministër i ri, i cili do të jetë i ri në moshë dhe do jetë një nga shenjat e zjarrit.

“Nuk e di nëse do e nxjerrim këtë mandatin 4-vjeçar sepse mund të kemi ndryshime në vitin 2027-2028. Këto ndryshime duken dhe në hartën astrologjike të kryeministrit që do të bëhen në 2-3 vitet e ardhshme. Pas ndryshimeve, si kryeministër do të vijë një personazh i ri, edhe në moshë. Një zotëri në moshën 40-45 vjeçe, me ideale, me entuziazëm dhe nuk përjashtohet mundësia që të jetë përfaqësues i shenjës së zjarrit, Dash, Shigjetar që i përshtatet Shqipërisë sepse ka Diellin në shenjën e Shigjetarit, mund të jetë Luan, ose përfaqësues i shenjave kardinale. Megjithatë duhet të përgatitemi për fillime të reja, të cilat do të jenë shumë më të mira për atdheun.”

Ajo shtoi më tej se Dielli përparimtar në Shqipëri do të japë ndryshime e zhvillime të mëdha e pozitive.

“Po, dhe sistemi ekzistues nuk do të ndryshojë. Sepse dhe Dielli që është përparimtari i Shqipërisë në gradën 29 të Peshqve ka lidhje harmonike gjashtëkëndëshe me Saturnin përparimtar në shenjën e Demit, në hartën përparimtare të Shqipërisë. Favorizohet Gaforrja, megjithëse se shikoj se në hartën e kryeministrit kanë filluar ndryshimet të cilat do të plotësohen, realizohen në 2-3 vitet e ardhshme. Një parashikim më i përgjithshëm dhe më pëlqen sepse Dielli i Shqipërisë kalon në shenjën e Dashit, i cili është më i përshtatshëm për Shqipërinë, e cila ka edhe Diellin në shenjën e Shigjetarit.”

Më herët, astrologia Meri Shehu në studion e “Rudina” bëri gjithashtu një parashikim të asaj se kush do të fitojë zgjedhjet. Mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, një Gaforreje dhe një Peshoreje, astrologia tha gjithashtu se më i favorizuar është Gaforrja. Megjithatë duhet të presim rezultatet zgjedhore që do të përcaktojnë fituesin./tvklan.al