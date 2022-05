“Një lajm i rremë ka marrë dhenë”, Rama: Nuk do ta taksojmë biznesin e vogël

20:57 24/05/2022

Kryeministri Edi Rama thotë gjatë një postimi në Twitter se Shqipëria do ta mbajë TVSH zero për biznesin e vogël deri në vitin 2029.

Kreu i qeverisë thotë se qeveria e tij nuk do ta taksojë biznesin e vogël dhe lajmet që kanë dalë për këtë çështje janë të rreme.

Sipas tij, Partia Socialiste e bëri Shqipërinë të vetmin vend në Europë me taksa zero për biznesin e vogël.

“Një LAJM I RREMË ka marrë dhenë: Rama do të taksojë biznesin e vogël! Ne jemi partia që e bëri Shqipërinë të vetmin vend në Europë me taksë zero e me TVSH zero për Biznesin e Vogël dhe kjo (e kemi thënë) nuk do të ndryshojë deri në vitin 2029!Të tjerat janë tutkunërira mediatike”, shkruan Rama./tvklan.al

