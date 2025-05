Jorida Tabaku, deputetja e Partisë Demokratike kandidon në listë të hapur në qarkun e Tiranës. Në një intervistë për “Opinion” në Tv Klan, ajo shprehet se nuk ka presion, por s’e mohon që ka një tjetër lloj angazhimi e dinamizmi. Çdo ditë e gjen duke takuar njerëz në terren, në një përpjekje për t’u folur të gjithëve dhe të dëgjojë qytetarët, për të cilët shprehet se është e nevojshme që pas zgjedhjeve, të gjejnë sërish derën hapur.

Me këtë ide, Tabaku e ka projektuar edhe të ardhmen e Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Sipas saj, Partia Demokratike po hyn me një mentalitet fituesi dhe ideje se gjërat duhet të ndryshojnë për shqiptarët. 12 deputetë do të dalin nga listat e mbyllura dhe 7 nga të hapurat në qarkun e Tiranës. Për veten, nuk ka aspak dyshime se do ta fitojë një mandat.

Jorida Tabaku: Partia Ddemokratike po futet me një mentalitet fituesi në këto zgjedhje. Po futet me një mentalitet që është i rëndësishëm rotacioni politik siç ishte në ’91. Është e rëndësishme që gjërat të ndyshojnë për Shqipërinë në përgjithësi, për Partinë Demokratike sigurisht, por është e rëndësishme që gjërat të ndryshojnë për qytetarët dhe unë besoj që kjo është më e rëndësishmja. Po futet me një mentalitet që nuk ka rëndëësi as për Joridën, as për askënd në vetë të parë, por ka rëndësi për qytetarët. Këto zgjedhje kanë rëndësi për shqiptarët.

-Si një njeri që i njeh mirë shifrat, a ke një projeksion real? Sa mund të fitojë Partia Demokratike?

Jorida Tabaku: Partia Demokratike në 2021 bashkë me aleatët ishte te 17 deputetë. Unë shpreesoj që të shkojë në 19 deputetë.

-A mendon se njëri nga 7 mandatet të takon ty?

Jorida Tabaku: Unë mendoj që do ta marr një mandat në listë të hapur, do ta marr, do ta fitoj një mandat në listë të hapur. Do ta fitoj sepse e shikoj te mbështetja që kanë qytetarët, e shikoj te reagimet që kanë njerëzit, e shikoj te shumë grupe që ndoshta më përpara nuk kanë besuar për të votuar te politika, për shembull është një grup që unë po i flas tani, profesionistët e lirë. Janë shumë njerëz jashtë politikës që mua më bëjnë të besoj që kjo është e arritshme dhe që unë do të kem mbështetje./tvklan.al