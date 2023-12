Një mbrëmje me “5 yje”, Ardit Gjebrea dhe Oltiana takojnë Presidentin Begaj

14:44 25/12/2023

“3 Ditë me 5 Yje” e dërgoi Oltianën, protagonisten e radhës të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan në një mbrëmje të veçantë. Oltiana u gjend krah moderatorit Ardit Gjebrea në mbrëmjen e organizuar nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj për 28 Nëntorin.

Eventi u mbajt në Pallatin e Brigadave dhe në të ishin të ftuar personalitete të rëndësishëm të artit, politikës dhe shoqërisë. Ardit Gjebrea dhe Oltiana u përshëndetën me vetë Presidentin, shkrepën edhe disa foto me të dhe Zonjën e Parë, Armanda Begajn.

Mbrëmja vijoi me takime të tjera me njerëz të rëndësishëm si ambasadori i Katarit apo edhe me miq, si Arta Dade, Luljeta Bozo, Manjola Nallbani etj./tvklan.al