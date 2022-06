Një muaj pa asnjë viktimë nga Covid në Shqipëri

15:58 12/06/2022

Prej një muaji, në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë vdekje nga Covid. Tashmë mjekët e familjes po përballen me raste sporadike të Covid dhe për shkak të variantit Omicron të prekurit janë me shenja të lehta. Gjatë një jave në poliklinikën numër 10 në kryeqytet regjistrohen vetëm 5 raste pozitive me Covid.

Jonida Diko: Kemi raste sporadike me Covid. Gjatë një jave 5 raste pozitive. Rastet e konfirmuara janë të rinj të pavaksinuar, por janë me shenja të lehta klinike.

Edhe në spitale prej dy muajsh rastet e shtrimeve kanë zbritur mestarisht në 5 pacientë. Këtë javë, qarku i Kukësit dhe Dibrës janë rikthyer në zona të gjelbërta duke mos regjistruar asnjë rast me Covid-19. Aktualisht rastet me Covid janë të shpërndara vetëm në 10 qarqe të vendit.

