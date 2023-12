Një partner i ri në jetën e Shakirës?

Shpërndaje







11:33 25/12/2023

Media spanjolle Marca shkruan se partneri i ri është një muzikant argjentinas

Kanë kaluar më shumë se një vit që kur një nga çiftet më të njohur në botë zyrtarizoi ndarjen e tyre.

Shakira dhe Gerard Pique i befasuan të gjithë me ndarjen e tyre, e cila u mbulua me polemika edhe për shkak të ironive të artistes në këngët e fundit të saj.

Ish-futbollisti vendosi të zyrtarizojë lidhjen e tij me Clara Chia ndërsa për këngëtaren kolumbiane janë përfolur emra të ndryshëm përsa i përket dashurisë, por duket se tashmë ka një kandidat real.

Sipas mediave spanjolle, artistja mund ta nisë vitin e ri me një marrëdhënie të sapo krijuar. Ai është Rafael Arcaute, një producent argjentinas, i cili në moshën 44-vjeçare ka gjithsej 18 çmime Grammy.

Shakira është shumë e emocionuar për këtë mundësi të re në dashuri.

Sipas asaj që shkruan spanjollja Marca, ajo që e bind më shumë artisten është prania e tij që e mbush me buzëqeshje dhe qetësi ndërsa mësohet se ai është shumë i kujdesshëm në hapat që hedh në këtë marrëdhënie me artisten e cila pritet se si do të shkojë në të ardhmen.

Klan News