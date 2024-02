Një prej lajmeve më të rëndësishme për aviacionin shqiptar, nis puna për lidhje direkte Tiranë-Nju Jork

23:35 15/02/2024

Në këtë pistë në restaurim e sipër në Aeroportin e Rinasit nis një prej lajmeve më të rëndësishme të atij që mund të quhet aviacioni shqiptar.

“Që sot ku ka nisur punimet për zgjatimin e pistës së Aeroportit të Tiranës, praktikisht kanë filluar dhe procedurat për lidhje direkte mes Tiranës dhe Nju Jorkut. Pra Shqipëria do të ketë mundësinë të ketë fluturime interkontinentale”, u shpreh Blendi Fevziu që ishte atje për të parë nga afër punimet.

Deri më sot pista e aeroportit të Rinasit ka qenë rreth 2700 metra dhe e ndërtuar në vitet ‘60 me punën e të burgosurve politikë.

Pista asokohe kishte parashikuar fluturime të gjatësisë së mesme. Natyrisht që disa avionë të rëndësishëm siç ka qenë Air Force One apo avioni i Presidentit Macron, janë ulur në aeroportin e Rinasit, por duke kryer një operacion special uljeje. Ndërkohë që fluturimet komerciale dhe të pasagjerëve kërkojnë një procedurë tjetër që të jetë 100% e garantuar dhe e sigurt për t’u ulur pasagjerët.

Pista do të shkojë në 3200 metra duke e bërë atë në të njëjtin standard të çdo aeroporti të botës. Të gjithë llojet e avionëve të kategorisë E, pra avionëve interkontinentalë mund të ulen në aeroportin e Rinasit.

Paralelisht me këtë kanë filluar procedurat për lidhje direkte të fluturimeve mes Tiranës dhe Nju Jorkut. Pas Nju Jorkut fluturimet ndërkontinentale mund të vijojnë edhe me destinacione të tjera përtej kontinentit Europian. Pra që nga fundi i këtij viti, sipas informacioneve, Shqipëria ka mundësi të lidhet me çdo kryeqytet të botës me fluturime direkte.

Blendi Fevziu zhvilloi një intervistë me drejtorin operacional të aeroportit, Pier Vittorio Farabbi për të folur pikërisht mbi këto çështje.

Pjesë nga intervista

Blendi Fevziu: Mirëdita!

Drejtori TIA: Përshëndetje, mirëserdhët!

Blendi Fevziu: Si ka qenë ky sezon?

Drejtori TIA: Ka shkuar për mrekulli. Kemi punuar fort të gjithë bashkë, por akoma nuk kanë përfunduar punimet e parashikuara.

Blendi Fevziu: Po shoh që është ngritur një kantier i madh ndërtimesh nga të gjitha anët?

Drejtori TIA: Mund të themi që ky është kantieri më i madh në Shqipëri me një aeroport brenda.

Blendi Fevziu: Kantieri më i madh në Shqipëri me një aeroport brenda dhe të gjitha operacionet kryhen normalisht? Pista atje është e mbyllur…

Drejtori TIA: Mund ta shohim, tani janë kontrollet, por ne operojmë rregullisht, avionët fluturojnë sipër kokës, ulen mbi kokat tona…

Blendi Fevziu: Dhe këtu punohet…

Drejtori TIA: Po ndërsa këtu punohet.

Blendi Fevziu: Kur kanë nisur punimet?

Drejtori TIA: Kanë filluar më 24 Janar, koha na ka mbajtur fatmirësisht dhe ai që është besimtar, mund edhe të thotë që Zoti ynë na ka ndihmuar edhe ne këtë sepse nuk kemi patur mot të keq dhe punimet po ecin shpejt.

Blendi Fevziu: Nga 2.7 po shkon në 3200 metra…

Drejtori TIA: Po punojmë për rehabilitimin e pistës dhe zgjatimin e saj.

Blendi Fevziu: Pra është përfshirë edhe rihabilitimi i pistës, po ribëhet pista e vjetër…

Drejtori TIA: Do të bëjmë të gjithë pistën, sipërfaqen e saj, po hapim një…

Blendi Fevziu: Po operacionet nuk bllokohen?

Drejtori TIA: Jo, sepse do të punojmë ose mbi një pistë të shkurtuar, ose gjatë natës kur ka më pak operacione.

Blendi Fevziu: Kështu që do të punoni 24 orë.

Drejtori TIA: Po, gjithmonë!

Blendi Fevziu: Ateherë kur do të përfundojnë punimet për zgjatimin e pistës?

Drejtori TIA: Kjo fazë e parë ka filluar në Janar dhe do të përfundojë në Mars para sezonit të verës.

Blendi Fevziu: Në mars! Po!

Drejtori TIA: Do të jenë rreth 450 metra pistë e rehabilituar, parkingje të reja, taksitë.e

Blendi Fevziu: Sa parkingje do jenë?

Drejtori TIA: Gjithsej, ndërmjet parkingjeve në atë zonë dhe të tjerave që po realizojmë në jug të terminalit do të jenë 9 vendqëndrime të reja ndaj 21 që kemi aktualisht, thuajse 50% më shumë.

Blendi Fevziu: 50% më shumë, sa gjithsej?

Drejtori TIA: Do të kemi rreth 30 parkingje për avionë.

Blendi Fevziu: Pra 30 vende parkimi për avionë

Drejtori TIA: Po… dhe nëse do të vijnë avionë më të mëdhenj në një vendparkim për dy do të vendosim një avion të madh.

Blendi Fevziu: Sigurisht! Atëherë me këtë pistë të re prej 3200 metrash, këtu mund të bëjë ulje çdolloj tipi avioni?

Drejtori TIA: Performanca e avionëve nuk lidhet vetëm me gjatësinë dhe temperaturat e pistës, kemi një seri faktorësh, por sigurisht kur të kemi përfunduar punimet dhe zgjatur pistën 3200 metra nuk ka distancë që nuk mund të përshkruhet nga pikëpamja komerciale dhe operacionale.

Blendi Fevziu: Kjo do të e thotë që mund të fluturohet nga këtu deri në Nju Jork e sigurisht në çdo destinacion të botës.

Drejtori TIA: Kufiri apo limiti në atë pikë do të jetë vetëm performanca e aeroplanit, sa autonomi ka avioni për të fluturuar.

Blendi Fevziu: Po e kuptoj, nuk varet nga pista…

Drejtori TIA: Nga aeroporti, pista në atë pikë do të jetë e përshtatshme për çdo lloj…

Blendi Fevziu: Paralelisht me punimet kanë nisur dhe procedurat për fluturimet direkte me Nju Jorkun.

Drejtori TIA: Ne duhet të bindim Homeland Security TSA që ky aeroport i Shqipërisë, është një treg i vlefshëm për ta, i sigurtë, kanë nisur, por duhet të gjejmë linjën ajrore që është e interesuar të operojë.

Blendi Fevziu: Pra janë dy operacione paralele.

Drejtori TIA: Janë tre.

Blendi Fevziu: Operacioni i Homeland Security, i linjës ajrore dhe…

Drejtori TIA:… dhe punimet.

Blendi Fevziu: Po dhe punimet.

Drejtori TIA: Tre paralelisht.

Blendi Fevziu: Së pari duhet të përfundojnë punimet, e dyta është Homeland Security dhe linja ajrore. A kanë interes linjat ajrore?

Drejtori TIA: Absolutisht që po! Vetëm në Nju Jork sot ka 150 mijë pasagjerë shqiptarë që kalojnë nga një aeroport tjetër, nga Frankfurti.

Blendi Fevziu: 150 mijë? Do të thotë 150 mijë pasagjerë mund të shkojë në fluturim direkt në Nju Jork.

Drejtori TIA: Absolutisht po!

Blendi Fevziu: Edhe për ata që shkojnë në qytete të tjera amerikane do të jetë më lehtë të zbresin në Nju Jork dhe të marrin një avion tjetër.

Drejtori TIA: Nëse ne mbërrijmë në Nju Jork me linjë si United Delta që kanë lidhje në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadanë, nuk ke limite me lidhjet ku do të shkosh…

Blendi Fevziu: Po edhe midis kompanive.

Drejtori TIA: Patjetër!/tvklan.al