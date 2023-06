Një prekje dhe gol, Vrioni hero në MLS

12:47 25/06/2023

Sulmuesi shënoi në fitoren e New England, sinjale për trajnerin Sylvinho

Giacomo Vrioni bën sërish protagonistin te New England Revolucion. Sulmuesi shqiptar shënoi golin e fitores në triumfin 2-1 ndaj Torontos. Në prekjen e parë të topit, Vrioni i aktivizuar nga stoli në fillim të pjesës së dytë, bëri gjithçka mirë për të mposhtur kundërshtarin.

24-vjeçari kontrolloi bukur topin në zonë dhe me një diagonale tundi rrjetën. Paraqitja e Vrionit u vlerësua me notën 7.4 nga ekspertët duke qenë ndër lojtarët më të mirë në fushë.

Goli i katërt për sulmuesin shqiptar në sezonin e tij të dytë në MLS, për të përmirësuar ndjeshëm statistikat e edicionit të shkuar. Vrioni ka luajtur në 16 takime dhe shënon mesatarisht një gol në çdo katër sfida. Forma e sulmuesit kënaq edhe trajnerin Sylvinho, i cili mund të rezervojë një ftesë për të për duelet e Shtatorit.

Shqipëria do të luajë 2 përballje tepër të rëndësishme ndaj Republikës Çeke dhe më pas kundër Polonisë në rrugën drejt Euro2024. Kuqezinjtë gjenden në vendin e dytë në grupin E dhe me Vrionin në skuadër, forca sulmuese do të ishte akoma dhe më e madhe.

