Një shtëpi dhuratë për vajzën e Harry e Meghan nga Mbreti Charles III

14:31 06/06/2023

Mbreti Charles III do i dhurojë mbesës Lilibet një shtëpi për ditëlindje

Mbreti Charles III mund të mos jetë në marrëdhëniet më të mira me Princin Harry dhe Meghan Markle për një sërë arsyesh. Por ai dëshmon se është një gjysh i dashur për Archie dhe Lilibet.

Vajza e vogël e çiftit festoi ditëlindjen e saj të dytë dhe mediat e huaja raportuan se anëtarët e vjetër të Familjes Mbretërore nuk e uruan këtë vit Princeshën e re përmes llogarive zyrtare të Familjes Mbretërore në Twitter.

Megjithatë, burimet e Familjes Mbretërore thonë se Mbreti Charles III i ka kërkuar ndihmësit e tij të shikojnë shtëpitë e ngjashme me ato që Mbretëresha dhe Princesha Margaret kishin kur ishin të reja.

“Ai dëshiron t’i japë Lilit diçka që ajo do ta përdorë dhe do të jetë e saj. Ajo do ta kujtojë përgjithmonë, pasi do të jetë surpriza e fundit”, ka thënë burimi.

Pasi Mbreti Charles mori pushtetin pas vdekjes së Elizabeth në Shtator 2022, Lilibet mori titullin Princeshë, ndërsa vëllai i saj Archie, katër vjeç, u bë Princ, megjithëse ata ende nuk kanë bërë ndonjë paraqitje zyrtare mbretërore.

