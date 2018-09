Një stuhi-uragan i rrallë godet Mesdheun këtë fundjavë

Një stuhi e fuqishme dhe e rrallë pritet që të godasë Mesdheun Lindor këtë fundjavë. Stuhia hibride, e quajtur shpesh edhe “Medicane” (Mediterranean+hurricane; shqip Mesdhe+Uragan) ka tipare të ngjashme me ato të uraganeve dhe tajfuneve.

Sipas një studimi të publikuar në 2011-ën, në një vit të tërë ndodhin vetëm 1-2 “Medicane”. Këto stuhi të fuqishme ndodhin zakonisht gjatë muajve Shtator dhe Tetor, kur temperaturat në sipërfaqen e detit janë ende të ngrohta në Mesdhe, megjithatë ajo mund të ndodhë edhe në periudha të tjera të vitit.

Përgjatë ditëve të fundit kjo stuhi shkaktoi përmbytje nëpër Tunizi e Libi, përpara se të lëvizte në veri të Mesdheut drejt Europës.

Në det, sipas ekspertëve, stuhia pritet që të ketë më shumë tipare tropikale, që zakonisht janë të pranishme tek uraganet, me erëra të forta dhe ‘sy’ në mes.

Spectacular visible satellite animation of #Medicane in the Ionian sea right now, it continues organizing and deepening while moving north. Pressure at 994 mbar, sustained winds around 100 km/h. Source: @meteociel

Forecast track details: https://t.co/LvjXFASDeM pic.twitter.com/SJ62FsMzPX

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018