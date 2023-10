“Një tunel nënujor deri në…”, çfarë po shpiket në Dubai

10:27 09/10/2023

Çudirat nga Dubai s’kanë të sosur! Emiratet e Bashkuara të Amerikës po e përmirësojnë ndjeshëm lojën e tyre të ‘shpikjeve’.

Mediat e huaja bëjnë me dije se në Dubai po planifikohet të ndërtohet një tren me shpejtësi shumë të lartë i cili do të përshkojë tunelin nënujor dhe do të ofrojë pamje fantastike të jetës detare. Ky tren do të nisë rrugëtimin e tij nga Dubai në Indi, veçanërisht për udhëtarët që shkojnë në Mumbai.

Udhëtimi prej 1200 miljesh mund të përdoret si transport publik, por edhe si një rrugë për transportin e ujit dhe naftës me shpejtësi deri në 1000 km/orë.

Në fakt, ky nuk do të ishte tuneli i parë nënujor pasi tuneli i Kanalit që lidh Britaninë e Madhe me Francën ka qenë funksional që nga viti 1994.

Megjithatë ndërtimi i tij do të ishte mbresëlënës./tvklan.al