Një vajzë e re në "Love Island Albania"

20:32 12/10/2023

Arlindi ka 72 orë afat të bëhet çift

Ditën e sotme në “Love Island Albania” është futur një vajzë e re, Xhesjana e cila menjëherë ka goditur në shenjë. Teksa është bërë rikrijimi i çifteve, Xhesjana ka zgjedhur Denisin duke e ndarë kështu nga Xhesika.

Në anën tjetër, Arlindi mbeti ‘single’ pas rikrijimit të çifteve që ndodhi gjatë ‘Prime’. Asnjë nga vajzat nuk e zgjodhi atë. Drejtuesja e spektaklit, Luana Vjollca i la Arlindit 72 orë kohë që të bëhet çift me një nga vajzat që është brenda vilës.

Ueda e cila është çift këtë javë me Xhulion, kaloi natën në ‘Fole’ me Arlindin, ku duket se kaq mjaftoi që ta shpëtonte nga eleminimi dhe zgjodhi të bëhej çift me të pas 72 orësh.

Çiftet e tjerë aktualë të “Love Island” janë:

Erida – Alex

Amadea – Haris

Aishah – Everaldo

Xhesika – Xhuliano

Por sesi do të shkojë situata në vilën e dashurisë pas rikrijimit të çifteve mbetet për t’u parë nesër në 18:20 në Tv Klan.

Tv Klan