Një viktimë në ndeshjen Gimnasia-Boca Juniors

Shpërndaje







22:01 07/10/2022

Gara për titullin kampion në Argjentinë është kthyer në luftë të vërtetë me dhunë madje edhe viktima. Në ndeshjen Gimnasia-Boca Juniors u luajtën vetëm 10 minutat e para pasi tifozët vërshuan në fushë ndërsa ndërhyrja e policisë me gaz lotsjellës për t’i shpërndarë e bëri të pamundur vijimin e ndeshjes.

Nga jashtë stadiumit një numër i madh tifozësh tentonte të hynte pa biletë. Për t’i shpëtuar reagimit të policisë apo edhe efekteve të gazit tifozët u shtynë dhe u grumbulluan në zona të ndryshme. Një 57-vjeçar ndërroi jetë si pasojë e një ataku në zemër.

Një i mitur humbi shikimin. Në mes të personave të plagosur është edhe një kameraman televizioni. Priten masa të forta nga federata e futbollit për ndeshjet e fundit të sezonit. Teksa kanë mbetur edhe 4 javë nga fundit i kampionatit, renditja kryesohet nga Atlético Tucumán me 44 pikë. Ndjek Boca Juniors me 42, Racing Club me 41 dhe Huracán me 40.

Tv Klan