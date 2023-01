“Njerëzit i ndajnë letrat më vete, mbetjet më vete”, Kryemadhi: Landfilli i Sharrës i bashkon

21:44 19/01/2023

Monika Kryemadhi e ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion”, në Tv Klan ka diskutuar në lidhje me investimet për inceneratorin. Ajo ka paraqitur disa video të filmuara me dron, me anë të të cilave ka treguar se mbeturinat të cilat ndahen prej qytetarëve në mbetje të riciklueshme dhe të pariciklueshme, merren nga makinat e pastrimi dhe bashkohen sërish në landfillin e vjetër.

Duke treguar pamjet ajo ka thënë se normalisht makinat që marrin kazanët me mbeturina të diferencuara, pasi peshohen shkojnë në kapanonë, por siç duket nga filmimet nuk ndodh kështu…

Monika Kryemadhi: Peshohet, normalisht duhet të hyjë në kapanon.

Blendi Fevziu: As ky nuk hyri në kapanon?!

Monika Kryemadhi: Po sigurisht që as ky. Edhe pse njerëzit i kanë diferencuar mbetjet.

Blendi Fevziu: Po por përderisa i kanë diferencuar njerëzit, ku shkojnë?

Monika Kryemadhi: Kot i diferencojnë njerëzit. Te gropa e vjetër, venddepozitimi i vjetër i Sharrës.

Blendi Fevziu: Pra pavarësisht se njerëzit i kanë ndarë letrat më vete, mbetjet më vete, ai i bashkon të gjitha bashkë.

Monika Kryemadhi: I bashkon përsëri.

Blendi Fevziu: Po mbase i ndan mbrapa. I ndan atje te gropa.

Monika Kryemadhi: I ndan me dhe sipër?! Nuk ndahen Fevzi. Mbasi varroset diçka nuk mund ta zhvarrosësh, këtë mund ta zhvarrosë vetëm Prokuroria./tvklan.al