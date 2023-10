“Njëri do të vuajë më shumë”, Meri Shehu parashikon fatin e çiftit Erida-Aleksandros

19:28 05/10/2023

Një Bricjap si Erida dhe një Shigjetar si Aleksandros janë tërësisht të kundërt në çift. Dyshja e “Love Island Albania” përshkruhet nga Meri Shehu në “Rudina” në Tv Klan si një ekstrem. Bricjapët e ftohtë dhe të përllogaritur përballë një Shigjetari të zjarrtë dhe aventurier.

Meri Shehu: Këtu kemi natyra shumë të ndryshme me njëri-tjetrin. Shigjetari është i zjarrtë, erotik, romantik, aventurier, Bricjapi është i përmbajtur në ndjenja. Por Bricjapi brenda vetes vë qëllime. Nëse Shigjetari e merr si lojë, si dashuri dhe bëhet pak menefregist, si fëmijë në atë aventurën e vet, Bricjapi mund të bëjë pak analiza, plane të brendshme, të fshehë ndjenjat, nuk i tregon ose nuk ka ndjenja fare sepse Bricjapët janë edhe të ftohtë kështu që futen për korrektësi llogaritjesh.

Vajza mund të jetë më e paqartë në lidhje me ndjenjat që shpreh, kurse djali mund ta vuajë pak më shumë. Ngaqë janë shenja të ndryshme, quhet një lidhje karmike dhe është e destinuar që njëri nga këta të dy vuajë më shumë. Ndoshta Shigjetari do ta vuajë pak marrëdhënien me shenjën e Bricjapit sepse Bricjapi gjëra të tjera do dhe gjëra të tjera tregon, të shohim si do ta përpunojë deri në fund. Por ndoshta ka fatin më vonë të futet në ndonjë lojë erotike dhe ta bëjë pak xheloz Bricjapin, nuk e di, të shohim./tvklan.al