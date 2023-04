“Njëri prej të zhdukurve në Sarandë u pa në sediljen e parë të një Mercedezi”

23:26 24/04/2023

Gazetari Koka tregon detaje për zhdukjen e dy personave në Sarandë: Janë sekuestruar në total 8 automjete

Teksa ende nuk dihet vendndodhja e dy 46-vjeçarëve të zhdukur në Sarandë, gazetari Spartak Koka ka dhënë disa detaje për hetimet në studion e “Opinion” në Tv Klan.

Gazetari bën me dije se në bazë të informacioneve policore nga Saranda, janë sekuestruar 8 automjete në kuadër të hetimeve për ngjarjen. Në një automjet “Mercedez Benz” dyshohet se është parë një nga të zhdukurit, i ulur në sediljen para e duke u mbajtur për dorezën anësore.

Spartak Koka: Siç rrëfen nëna e Leonard Theodorit ai ruhej ditët e fundit, kishte një frikë se po e ndiqnin dhe mund ta vrisnin. Dhe sipas asaj që ka thënë ajo, i ka thënë “nëse nuk do kthehem brenda dy ditësh shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur”. Këtë e deklaron nëna e Leonard Theodorit, e kam marrë në intervistë, por unë nuk kisha mundësi të parapërgatitesha për materialet që kam mbledhur nga Saranda, janë materiale interesante. Leonard Theodori në mëngjes ka dalë, ka vajtur në spitalin rajonal të Sarandës për shkak se ka qenë përdorues i kokainës. Ka vajtur ka marrë një sasi javore të metadonit dhe është rikthyer e është takuar me shokun e tij. Ka parkuar automjetin e marrë me qira.

-Të dy ishin konsumatorë të kokainës?

Spartak Koka: Po edhe i dyti, por kryesisht i pari i cili kishte një shqetësim të shfaqur edhe në institucionin shëndetësore ku rregullisht merrte sasinë e metadonit për t’u kuruar. Shoku i tij i ngushtë rrëfen se të Martën dhe të Mërkurën kanë pirë sëbashku në shtëpinë e Leonard Theodorit sasi të ndryshme kokaine. Nga ana tjetër paradoksi është se Leonard Theodori nuk kishte punë fikse dhe të ardhura fikse. Por, pikëpyetja që ngrihet nga familjarët është a mund të zhduken dy persona për 21 mijë euro? Deri në këto momente rezulton që janë sekuestruar 8 automjete, një automjet “Mercedez Benz” në të cilin sipas informacioneve nga Saranda është parë njëri prej personave të zhdukur, në sediljen e parë duke u mbajtur në dorezën anësore.

Dhe ky mjet i dyshuar i përdorur dhe në ngjarjen e datës 5 Dhjetor të vitit 2022 është sekuestruar në një magazinë në afërsi të fshatit Nivicë. Në total janë 8 makina, është sekuestruar një makinë “Land Rover” me fenelina policie dhe targa greke që janë vendosur pak moment pas zhdukjes së këtyre personave në një karburant të identifikueshëm dhe për të krijuar alibinë e tyre. Është sekuestuar një automjet i blinduar, janë shoqëruar deri në këto momente mbi 15 persona nga zona e Xarrës dhe Vrrinës dhe sipas të dhënave nga policia e Prokuroria nuk ka të dhëna të mjaftueshme se çfarë ka ndodhur dhe kush mund t’i ketë zhdukur këta persona./tvklan.al