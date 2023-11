Njëri xhelozinë e tjetri besimin, si e interpretojnë dashurinë Altini dhe Iliriana

Shpërndaje







21:32 13/11/2023

Të ftuar këtë të hënë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, për të folur jo vetëm për premierën e shfaqjes së tyre “E kuqe”, por edhe për marrëdhënien mes njëri-tjetrit, është Altin Basha dhe Iliriana Basha.

Teksa rrëfenin për lidhjen e tyre, Altini u shpreh që Iliriana është më tepër xheloze, duke krijuar kështu një debat tepër argëtues në studio.

Sipas Ilirianës, nëse nuk je xheloz, atëherë nuk e do personin që ke në krahë, kurse bashkëshorti i saj mendon ndryshe. Ai nuk e shikon të arsyeshme xhelozinë, kur mes një çifti ekziston besimi.

Rudina Magjistari: Ka xhelozi mes jush?

Altin Basha: Jo, Iliriana është xheloze, por unë jo.

Rudina Magjistari: Bëhesh Xheloze ti për Altinin?

Iliriana Basha: Po pse ti nuk bëhesh e? (drejtuar Altinit)

Altin Basha: Kam besim shumë, pse? Ti nuk ke besim tek unë.

Iliriana Basha: I bie që ti nuk më do mua kur nuk bëhesh xheloz?

Altin Basha: Pse? Qenka formulë kjo? Ua s’e dija këtë

Iliriana Basha: Po se unë për shembull, nëse nuk do të bëja pak xhelozen ty atëherë nuk kam fare ndienja.

Altin Basha: Jam, jam xheloz (shpërthejnë në të qeshura)

Rudina Magjistari: Në fushën e artit në fakt, duket sikur ka më shumë shkas për xhelozi. Iliriana a mendon ti kështu?

Iliriana Basha: Sidomos në atë kohën e punës në televizion, e dimë që është pak më specifike, më delikate si punë.

Rudina Magjistari: Pra ti e ke ndjerë, herë pas here?

Iliriana Basha: Po patjetër, edhe kam reaguar.

Rudina Magjistari: Ke reaguar me Altinin drejtëpërdrejtë, apo ?

Iliriana Basha: Jo jo, me Altinin. Me Altinin, nuk reagoj me të tjerë unë. Veç me këtë. Nuk kam punë me njerëz të tjerë. Ja të dy bashkë.

Altin Basha: Nuk kam shumë komente për këtë pjesë.

Iliriana Basha: Nejse, nuk kemi shkuar në dhunë sigurisht, se ne jemi persona… Por ngritje zëri, ka pasur. /tvklan.al