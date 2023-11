Njihet si neurokirurgu më i madh i globit, Henry Marsh flet për “Opinion”: Nuk isha përgatitur për kancerin, u bëra si pacientët e mi…

Shpërndaje







23:36 27/11/2023

Njihet si neurokirurgu më i madh i globit, quhet Henry Marsh. Në një intervistë për “Opinion” në Tv Klan, ai flet për historinë e tij të jashtëzakonshme. Në një moshë shumë të re ai kuptoi se djali i tij ishte diagnostikuar me tumor në kokë. Ishte ky moment që e bëri atë të hiqte dorë nga puna e tij si politolog dhe t’i futej mjekësisë.

Pas një karriere të gjatë në këtë fushë, në moshën 73 vjeçare Henry u diagnostikua me kancer. Nga mjek, ai u shndërrua në pacient. Kështu dhe jetën filloi të shohë krejtësisht ndryshe, “kur vdekja tashmë i trokiti në derën e tij”. Ai ka botuar librin “Reflektimet e një neurologu” i cili është përkthyer në shumë gjuhë të botës, e së fundmi dhe në shqip.

I pyetur nga Blendi Fevziu për përjetimet e tij pasi mësoi për sëmundjen, ai thotë se nuk ishte i përgatitur dhe pavarësisht gjithë eksperiencës së tij profesionale, u bë njësh me pacientët.

-Doktor Marsh, shumë faleminderit për këtë intervistë sonte. Jam shumë i lumtur që jam sërish këtu me ju. Është kënaqësi dhe libri juaj është shumë-shumë interesant.

Henry Marsh: Oh, faleminderit! Faleminderit!

-Dikur doja të diskutoja në studio lidhur me frikën ndaj vdekjen dhe askush nuk donte të vinte në studio sepse mendonin se duke folur për vdekjen mund të viheshin nën shënjestrën e saj. Është e vështirë të shkruash për vdekjen?

Henry Marsh: Po, është. Mendoj se të gjithë kemi problem të mendojmë për të. Madje gjatë shkrimit të këtij libri, kur isha diku në mes, u diagnostikova me një kancer të rëndë. Pra mu desh të mendoja dhe të ndjeja vërtetë për faktin se mund të kisha shumë kohë të mbetur për të jetuar. Ajo që ishte shumë interesante është se edhe pse përgjatë jetës sime profesionale jam marrë me vdekjen…

-Kjo do të ishte pyetja ime e ardhshme. Vdekja dhe ju… Keni ecur së bashku gjatë gjithë karrierës suaj.

Henry Marsh: Por kur erdha radha ime unë nuk isha i përgatitur…

-Jo…

Henry Marsh: Dhe duhej të isha i përgatitur. Nuk duhej të pyesja “pse unë?” pasi të gjithë e bëjnë këtë pyetje, prapëseprapë isha tmerrësisht i frikësuar. Mendova se kjo është qesharake. Të gjithëve do të na ndodh herët a vonë, por realiteti është se kjo frika ndaj vdekjes është e brendësuar në ADN-në dhe në trurin tonë.

-Është shumë interesante pasi përpara pak kohësh ju u përballët me kancerin dhe kur përballeni me kancerin, frika ndaj vdekjes është aty. Ndoshta ju mposht, ndoshta e mposhtni. Për një doktor i cili e ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij duke qenë mes të qenit të gjallë dhe të qenit të vdekur, duke folur dhe duke punuar me pacientë të cilët janë midis jetës dhe vdekjes, a është ndryshe nga njerëzit e tjerë?

Henry Marsh: Jo. Ajo që zbulova ishte se unë isha njësoj si të gjithë pacientët e mi. Fakti që isha doktor nuk më ndihmoi fare. Nuk ndihmoi fare. Përkundrazi e bëri më keq pasi unë kisha një ide mjaft realiste lidhur me atë që mund të më ndodhte.

-Po. Normalisht, duke qenë se jeni marrë me pacientë për një kohë shumë të gjatë, keni reaguar apo reflektuar për vdekjen tuaj në të kaluarën?

Henry Marsh: Jo. Si doktor…

-Është pjesë e punës.

Henry Marsh: Është pjesë e punës. Ti e zmbraps atë. Kur plakesh, dhe sidomos kur kthehesh vetë në pacient, e kupton se gjatë gjithë këtyre viteve të punës tënde ti ke qenë në skajet e maktheve dhe frikërave më të tmerrshme të pacientëve tuaj, ferrit të pacientëve tuaj dhe ke qenë gjithmonë mënjanë por asnjëherë nuk ke qenë në ferr. Kur diagnostikohesh me kancer atëherë papritur shkon aty…

-Dhe duke qenë vetë pacient, zbuluat të njëjtat shenja tek pacientët tuaj?

Henry Marsh: Po.

-Ekzaktësisht të njëjtat shenja?

Henry Marsh: Po.

-Edhe ju që e njihnit shumë mirë se çfarë është kanceri dhe çfarë duhet të bësh për ta luftuar…

Henry Marsh: Po. Isha si çdo qenie tjetër njerëzore, si çdo pacient tjetër. Jeta ime prej doktori nuk më ndihmoi fare./tvklan.al