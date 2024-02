Njohja e pensioneve me Italinë, Aliaj: Kush plotëson vitet e përfiton më herët

15:43 06/02/2024

Marrëveshja e pensioneve e dakordësuar tashmë mes dy vendeve do të jetë vetëm çështje javësh për t’u tërhequr nga shtetasit shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në shtetin italian, por dhe anasjelltas. Përfaqësuesit e kësaj shtrese e konsiderojnë një arritje për emigrantët, pavarësisht se ligji nuk ka funksion prapaveprues.

“Pas nënshkrimit të marrëveshjes duhet të ratifikohet në dy parlamentet reciproke. Pas ratifikimit duhet të publikohet në Fletoren Zyrtare. Pastaj do të marrë fuqi të plotë, 15 ditë deri në 2 muaj më pas”, thotë Beskida Aliaj, përgjegjëse e Zyrës Patronato Inas Cisl.

Aliaj tregon se kush janë kushtet e përfitimit të shqiptarëve që dalin në pension.

“Kategoritë që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje, do të jenë qoftë kategoria e parë, e moshës 67 vjeç, në rast se nuk i kanë kapur dot 20 vite punë siç dikton edhe ligji italian. Ndërsa ligji shqiptar, thekson që duhet të kesh minimalisht 15 vite punë që të marrësh një pension shqiptar. Sikur një emigrant ka punuar 10 vite në Shqipëri pastaj ka emigruar në Itali dhe ka bërë 10 vite të tjera pune atje. Por duke i bashkuar në mënyrë figurative, atij i rezultojnë sikur janë 20 vite në total, kështu që do të marrë një pension veç e veç secili shtet”, shton Aliaj.

Bisedimet mes Shqipërisë dhe Italisë për marrëveshjen e arritur kanë nisur vite më parë dhe janë intensifikuar që nga viti 2014.

