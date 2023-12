Noizy i ftuari i Arilena Arës në fazën e vilave

Shpërndaje







22:41 29/12/2023

“X Factor Albania” ka nisur mbrëmjen e sotme fazën e vilave të anëtarëve të jurisë. Nga konkurrentët pjesëmarrës në audicione, 30 kanë kaluar në këtë fazë, mes të cilëve 10 djemë.

Kjo kategori do drejtohet nga Arilena Ara. Dhe për të gjykuar bashkë me të performancat live të djemve është i ftuar një nga artistët më në zë në vendin tonë, Noizy.

Të dy bashkë do dëgjojnë interpretimet e djemve dhe më pas do vendosin se cili prej tyre do kalojë në netët live./tvklan.al