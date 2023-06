Noka: “Aktivisti”, koncept kriminal. Ekonomi: Nuk ka lidhje me administratën

11:08 15/06/2023

Zhvillohet seanca plenare në Kuvend. Mes Flamur Nokës dhe ministres Milva Ekonomi ka pasur një debat në lidhje me aplikacionin “Aktivisti”. Sipas Nokës, koncepti i këtij aplikacioni është kriminal.

“A ka dijeni zonja që drejtorët, ministrat e kabinetit, i kanë terrorizuar punonjësit e shtetit për ta plotësuar me detyrim ose ndryshe për t’u larguar nga vendi i punës në administratën shtetërore? Koncepti i aktivistit është kriminal sepse involvon dhe bën në një shtetin, punonjësin e shtetit me punonjësin apo militantin e partisë. A është ky standard i DAP-it dhe standard i administratës publike? Është e thjeshtë të vish dhe të flasësh dokrra këtu. Po ju them termi DAP, administratë civile në Shqipëri është inekzistent”, tha Noka.

Ndërkohë ministrja Ekonomi tha se “aktivisti” është një platformë që nuk ka lidhje me sistemet shtetërore që menaxhon DAP. Sipas saj, aplikacioni nuk ka lidhje me administratën publike.

“E theksova, ‘Aktivisti’ nuk ka lidhje absolutisht me sistemet shtetërore që menaxhon DAP-i. Meqë kemi 70 mijë përdorues të “Aktivistit” tregon që qenka një aplikacion i suksesshëm. Do t’ju ftoja ta shikonit dhe vetë që ‘Aktivisti’ nuk të kërkon pozicionin e punës. Aktivisti është një platformë që anëtarët e PS-së informohen për aktivitetet e partisë. Mund të jesh edhe anëtar i PD dhe të hysh në ‘Aktivist’. Nuk të ndalon askush. Janë dy gjëra të ndara dhe po të hysh në Aktivist shikon se nuk ka lidhje me administratën publike”, u shpreh ajo./tvklan.al