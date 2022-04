Noka: PD, kundër legalizimit të kanabisit për mjekësi

15:36 07/04/2022

Demokratët kundërshtojnë me forcë legalizimin e kanabisit, qoftë ky edhe për qëllime mjekësore. Ish-ministri i Brendshëm, Flamur Noka thotë se anketa e prezantuar nga Kryeministri Rama është organizuar në celulat e krimit të organizuar.

“Kjo anketë është një falsitet i organizuar në organizatat bazë të PS dhe në celulat e krimit të organizuar dhe bandave të drogës në Shqipëri. Nuk është një anketë e popullit shqiptar. Kjo që po bën sot është thjesht një legalizim i krimit të organizuar, legalizim i pazareve të drogës, legalizim i bandave të drogës”.

Duke iu referuar raporteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, që sipas Nokës e rendisin vendin tonë në korridor kryesor të trafikut të drogave, Noka sqaron edhe arsyet se përse është i pamundur legalizimi i kanabisit.

“Shqipëria është një shtet që ka probleme të mëdha me zbatueshmërinë e ligjit. Shqipëria nuk është si Holanda sepse ai mund të thotë si Holanda. Shqipëria nuk është si vendet perëndimore”.

Si ish-ministër i Brendshëm paralajmëron se çfarë pritet të ndodhë me legalizimin e kanabisit në Shqipëri.

“Do të shihni se bandat do të lulëzojnë shumë më tepër. Tregtia e drogës do të jetë në përmasa të frikshme dhe do të shihni që çdo biznesmen që do të marrë licencën për të kultivuar kanabisin do të jetë asgjë më tepër veçse një ushtar në duart e bandave të krimit”.

Sipas Nokës, për legalizimin e kanabisit nevojitet një shtet i konsoliduar ligjor, ndaj pas anketës së prezantuar nga Kryeministri, ai thotë se fshihet një projekt i pastër për shpopullimin e vendit.

