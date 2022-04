Noka: Në PD vendos vota e lirë

14:47 16/04/2022

“Nuk i ndalim zgjedhjet. Alibeaj e Basha kanë frikë nga vota”

Komisioni i Rithemelimit përmes deputetit Flamur Noka ka rrëzuar platformën e prezantuar nga Enklejd Alibeaj, duke aluduar edhe për manipulim të firmave në dokumentin që kreu i grupit parlamentar tha se ka marrë mbështetjen e pjesës dërrmuese të deputetëve.

“Askush nuk mundet më të manipulojë me firma fiktive vullnetin e deputetëve dhe grupit parlamentar të PD. Koha e përjashtimeve ka përfunduar dhe bashkë me të dhe koha kur vullneti i shumicës injorohej.”

Noka theksoi se në Partinë Demokratike vendos vetëm vota e lirë dhe anëtarësia e saj dhe se i vetmi organ ku mund të diskutohen dhe votohen platformat me qëllim bashkimin e demokratëve është Kuvendi Kombëtar i 30 Prillit.

“Të gjithë të bashkohemi në Kuvendin Kombëtar të 30 Prillit. Le të flasim hapur dhe ndershëm, le të paraqesim çdo platformë dhe të votojmë çdo propozim të hedhur”.

Sa për anulimin e zgjedhjeve në degë, proces të cilin Alibeaj e cilësoi të njëanshëm, Noka ishte i prerë në qëndrim.

“Në asnjë rast, dhe në asnjë rrethanë, procesi I nisur prej muajsh nga Kuvendi i 11 Dhjetorit dhe i rikonfimuar bindshëm nga vota e demokratëve në zgjedhjet e 6 marsit, nuk do të ndalojë! Nuk do të lejojmë askënd që ta pengojë atë për shkak të frikës që Basha- Alibeaj kanë nga përballja me vullnetin e demokratëve”.

Sipas deputetit Noka procesi i zgjedhjeve që ka nisur në bazë Partia Demokratike do ti nënshtrohet auditit dhe vetëm në ato degë ku ka shkelje statutore ato do të ripërsëriten.

