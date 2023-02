Noka: Rama kërkon të asgjësojë opozitën

Shpërndaje







19:56 26/02/2023

“Më 3 Mars do japim sinjale se do e mbrojmë partinë me çdo çmim”

Protesta e 3 Marsit do jetë një tjetër hap i revolucioni që do të vazhdojë deri në largimin e qeverisë Rama dhe rikthimin e demokracisë në vend. Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Noka thotë se opozita është në të drejtën e saj për t’u vetëmbrojtur nga përpjekjet e kryeministrit për ta asgjësuar atë.

Enkelejd Alibeajn e konsideron një mercenar të Edi Ramës dhe sipas tij ai nuk mund të jetë kurrsesi një përfaqësues i demokratëve.

Ndaj sipas tij çdo vendim tjetër që nuk njeh vullnetin e demokratëve do jetë vendim për të asgjësuar opozitën.

Flamur Noka akuzoi gjithashtu mazhorancën se në përpjekjet e saj për të asgjësuar opozitën, po ndëshkon deputetët e saj të cilët kërkojnë të drejtën e fjalës në Kuvend.

Tv Klan