Betejën kundër sanksionimit amerikan “non grata”, Sali Berisha thotë që e ka bërë i vetëm dhe në interes të Shqipërisë pasi synohej të asgjësohej opozitarizmi.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, kryedemokrati Berisha tregoi se ish-Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken kërkonte ta dëmtonte me çdo kusht.

Sipas Berishës, ai dërgoi në Tiranë një diplomat të njohur i cili u takua me Edi Ramën dhe Lulzim Bashën duke u kërkuar atyre nxjerrjen jashtë Parlamentit të Sali Berishës.

Sa i përket udhëtimit të mundshëm në SHBA pas lajmit se administrata Trump e ka konsideruar vendim politik të qeverisë Biden sanksionimin “non grata”, Sali Berisha shprehet se nuk ka asgjë të planifikuar pasi edhe për të ky lajm ishte i papritur.

Fatos Hakorja: Nëse vërtetë do të merret do të merret vendim për t’ju hequr zyrtarisht sanksionimin non grata, që sigurisht që besoj është fitore historike sepse nuk ka ndodhur që dikush që është në opozitë bëri betejë për të marrë PD-në, për të çuar në gjykatë Sekretarin amerikan të Shtetit etj., është një betejë e fortë, mirëpo do të ishte një fitore personale apo një fitore e PD? Sepse në kohën kur ju jeni sanksionuar ju nuk keni pasur funksion në PD përveç se një deputet i thjeshtë. Kjo është fitore e juaja apo është një fitore e gjithë opozitës? E dyta, a planifikoni të udhëtoni së shpejti për në SHBA?

Sali Berisha: Në mënyrë absolute nga data 10 Shtator 2021 deri sot unë kam një mision jo për veten time. Nga data 19 Maj 2021 deri më 10 Shtator, Sali Berisha ka vazhduar betejën i vetëm dhe i qetë dhe i bindur se do t’ia dal. Zgjodha një praktikë. Nuk isha njeri që nuk njihja, unë informova gjithë elitën e botës, atë letër që i çova Antony Blinken atë ditë që shpalli, atë e mori gjithë elita e botës dhe mediat. Fakti që unë bëra detyrën qytetare për të përfaqësuar me dinjitet çdo qytetar shqiptar, e hodha në gjyq, kjo i nxorri jashtë çdo lloj standardi dhe u vërsulën, meqënëse nuk kishin fakte, u vërsulën të më dëmtonin me çdo kusht me vendime politike. Erdhi këtu Philip Reeker, njeri për të cilin kisha shumë respekt, kisha punuar me të kush e di sa herë për çështje të Ballkanit, dhe kërkoi që Berisha të mos futet në Parlament. Vinte nga Blinken, e çoi Blinkeni atë.

Blendi Fevziu: Kujt ja kërkoi?

Sali Berisha: Ja kërkoi Edi Ramës, Lulzim Bashës. Lulzim Basha më thotë mua. Unë i them, thuaji tani atij z.Reeker asnjë komb nuk ka bërë për lirinë tonë sa ka bërë kombi amerikan, këtë s’e kanë bërë kurrë për të bërë listën e deputetëve se ajo është atribut ekskluziv i qytetarëve shqiptarë dhe nuk mund të ndodhë se ajo është të marrësh sovranitetin e një vendi. Këtu nuk pajtohemi. Këtu nisi e gjitha. E kisha për të mbrojtur sovranitetin e vendit tim. Se ky njeri me Edi Ramën që donin të fshinin historinë 32-vjeçare të një vendi që kishte patur nga momentet më kulmore me SHBA, këta kërkonin që të diktojnë dhe kush duhet të jetë në Parlament dhe kush nuk duhet të jetë dhe kush duhet të jetë kryetar opozite dhe kush nuk duhet të jetë. Beteja ime nuk ishte kurrë më personale, ishte një betejë që vendi im duhet të kishte një opozitë të pakontrolluar.

Fatos Hakorja: Kur keni planifikuar të udhëtoni në Amerikë?

Sali Berisha: Mbrëmë e mora lajmin, nuk kisha asnjë plan. Dy ishin linjat që u ndoqën. Njëra ishte bllokimi i vizës, tjetra ishte izolimi. Dhe me izolimin kanë dështuar, ai që e mendoi, Edi Rama. I kam këtu mesazhet që i dërgonte Rama europarlamentarëve për rezolutat, të turpshme. U çonte mesazhe që mos votoni ato rezoluta. Dhe kujt? Të qendrës së djathtë.

/tvklan.al