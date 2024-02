Norma e interesit për Lekun mbetet 3.25%/ Sejko: Politika monetare në mbështetje të ekonomisë

17:37 07/02/2024

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka lënë të pandryshuar normën bazë të interesit, për Lekun në nivelin 3.25%. Gjithashtu mbeten të pandryshuara normat e interesit të depozitave dhe kredive njëditore, respektivisht në 2.25 % dhe 4.25 %.

Në çdo rast, vendimet e ardhshme të politikës monetare sipas Guvernatorit Sejko do të kushtëzohen nga informacioni i ri, si dhe do të jenë konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit.

“Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive. Prodhimi, punësimi dhe pagat do të vijojnë të rriten në horizontin afatmesëm ndërsa inflacioni pritet të kthehet gradualisht në objektiv gjatë vitit. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se ecuria e kushteve monetare do të mundësojë kthimin e inflacionit në objektiv brenda një horizonti kohor prej disa tremujorësh. Në këto rrethana Këshilli Mbikqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare.”

Sipas guvernatorit Sejko me politikën aktuale monetare synohet mbështetja e aktivitetit ekonomik të vendit.

Këshilli Mbikëqyrës gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend dhe se balanca e rreziqeve për inflacionin qëndron në kahun e sipërm.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë procesin e normalizimit të qëndrimit të politikës monetare, nëse kjo masë do të konsiderohet e nevojshme për kontrollin dhe garantimin e stabilitetit të çmimeve.

