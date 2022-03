Norvegjia ndërton gazsjellësin e ri drejt Polonisë

Shpërndaje







20:15 18/03/2022

Punimet përfundojnë brenda muajit Nëntor të këtij viti

Gazsjellësi Norvegji-Poloni do të jetë gati në fund të këtij viti. Me një kapacitet prej 10 miliardë metra kub në vit, ekuivalente me gjysmën e konsumit vjetor të Polonisë, ky tubacion do të ndihmojë shtetet e Europës qendrore e më gjere të reduktojnë varësinë e tyre nga furnizimet me gazin rus.

Kjo është një tjetër përpjekje ku Europa kërkon të ndryshojë rrjedhën e furnizimit të saj me energji pas agresionit rus ndaj Ukrainës. Qeveria polake është përfshirë në projektin e tubacionit baltik pesë vjet më parë. Deri në fund të këtij viti, kur tubacioni baltik do të jetë gati, do të sjellë furnizime në rrjetin europian me 10 miliardë metra kub gaz norvegjez.

Komisioni Europian ka publikuar planet për të reduktuar varësinë e BE-së nga gazi rus me dy të tretat këtë vit dhe për t’i dhënë fund plotesisht varësisë nga furnizimet ruse të karburantit “shumë përpara vitit 2030“. Ndërtimi i projektit të planifikuar prej kohësh u ndërpre në Maj 2019 për shkak të çështjeve mjedisore në Danimarkë, por më pas puna rifilloi.

Kompania që ndërton gazsjellësin e ri Energinet mori një leje të re mjedisore dhe pret që tubacioni të funksionojë me kapacitet të plotë nga 1 Janari 2023. Pezullimi i punimeve e shtyu datën e vënies në funksionim të gazsjellësit me tre muaj. Norvegjia në vitin 2021 eksportoi 113 miliardë metra kub gaz natyror përmes tubacioneve në BE dhe parashikimet zyrtare norvegjeze tregojnë një rritje të lehtë në 115 këtë vit.

Klan News