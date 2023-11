“Now And Then” e The Beatles në krye të top-listave

Shpërndaje







14:40 12/11/2023

Ky sukses gjithashtu zgjeron rekordin e grupit legjendar si kënga më e dëgjuar e momentit

The Beatles u rikthyen në krye të top listave muzikore në Mbretërinë e Bashkuar, me këngën që po thyen rekord “Now And Then”.

E cilësuar si kënga e fundit e Beatles, “Now And Then” përmban zërin e anëtarit të ndjerë John Lennon dhe është zhvilluar duke përdorur inteligjencën artificiale. Ai përmban gjithashtu pjesë të regjistruara nga anëtarët e tjerë të grupit Paul McCartney dhe Ringo Starr si dhe i ndjeri George Harrison.

Hiti i 18-të, i kthen The Beatles në krye të tabelës zyrtare të këngëve 60 vjet pas këngës së parë të grupit “From Me to You”. Ky sukses gjithashtu zgjeron rekordin e The Beatles si kënga që në pak kohë tanimë është më e dëgjuara.

“Është gjithashtu një moment shumë emocionues për mua. Më pëlqen!”, u shpreh McCartney .

Kënga është gjithashtu edhe më e shkarkura bazuar në shtatë ditët e para të saj, sipas Official Charts Company. Është gjithashtu kënga më e shitur deri më tani në Britani me më shumë se 19,400 kopje dhe më e transmetuara e Beatles në një javë, me 5.03 milionë transmetime.

Klan News