Denver Nuggets thyen Los Angeles Clippers dhe kalon në gjysmëfinalen e konferencës së Perëndimit. Të udhëhequr nga Gordon dhe Braun, Nuggets hodhën një hap të madh drejt titullit në NBA, teksa triumfuan në ndeshjen e 7-të me rezultatin 120-101

Ata ruajtën avantazhin deri në fund të ndeshjes dhe arritën fitoren. Gordon shënoi 22 pikë, pesë asistime dhe katër rebound ndërsa Christian Braun shtoi 21 pikë me pesë rebaund dhe katër asistime.

Nga ana tjetër te Clippers, Leonard u dallua me 22 pikë, pesë rebound dhe dy asistime, ndërsa Broën shtoi 13 me tre asistime, por që nuk mjaftuan për ta shmangur humbjen.

Denveri do të përballet me Oklahomën, e cila ka avantazhin e fushës në shtëpi, në gjysmëfinalet e Konferencës Perëndimore, me ndeshjen e parë të planifikuar për të martën.

Klan News