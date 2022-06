Nuk arriti të mbijetojë në Superligë

22:11 23/06/2022

Dajan Shehi: Te Vllaznia u riktheva për të fituar trofe

Pas sezonit për t’u harruar me Skënderbeun, mbrojtësi Dajan Shehi vendosi të jetë sërish pjesë e Vllaznisë. Në një prononcim për faqen zyrtare të klubit, ai është shprehur i kënaqur që rikthehet në shtëpi dhe ka premtuar të bëjë më të mirën që skuadra të arrijë objektivat e saj.



Synimi i parë për mbrojtësin është paraqitja e mirë në kupat e Evropës ku Vllaznia do të luajë në turin e dytë me Universitatea Craiova.



Te Vllaznia ende nuk është mbyllur merkato, ndërsa pritet që faza përgatitore para ndeshjeve në Europë të zhvillohet në Austri.

Klan News